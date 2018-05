Por supuesto, nos estamos refiriendo a cuál es el estatus de los protagonistas de la saga que no salieron en Infinity War pero que se ven igualmente afectados por el chasquido de dedos de Thanos. Cuando un villano asesina a la mitad del universo de manera completamente al azar, todo es posible. Los directores del film han sido especialmente parcos en información con algunos de ellos. La razón es que solo con decir si siguen vivos o muertos ya podría ser un spoiler de las películas que vienen. No obstante, hasta el hecho de que no quieran hablar de algunos es interesante.