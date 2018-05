El cantante Frank Sinatra nunca mostró interés por los estudios y aunque amó la música, jamás aprendió a tocar un instrumento ni a leer partituras, pero se convirtió en La Voz y para muchos críticos, en el más grande cantante del siglo XX.

En el marco de la conmemoración del 20 aniversario de su muerte se le recuerda como el artista con voz de bajo-barítono que, gracias a su singular técnica, mostró una gran capacidad interpretativa para transmitir de manera íntegra cada emoción de cada tema.

Durante sus casi 60 años de carrera artística grabó más de mil 400 canciones, vendió 150 millones de discos y participó en más de 50 filmes como actor, por lo que recibió infinidad de reconocimientos y homenajes.

Entre ellos destacan 11 premios Grammy de un total de 34 nominaciones, la Medalla de la Libertad del gobierno estadunidense y el Oscar como Mejor Actor de Reparto por De aquí a la eternidad, cinta de 1953.

Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Durante el proceso de parto estuvo a punto de perder la vida debido a que todo se complicó.

Para sacarlo del vientre de su madre, Natalina Maria Vitoria Garaventa, mejor conocida como Dolly, el médico usó fórceps que cortaron su cara, cuello y oreja del lado izquierdo.

Su peso era muy bajo, su piel tenía un tono azulado y no respiraba… pero sucedió el milagro cuando su abuela lo colocó debajo del chorro de agua y se escuchó su primer llanto.

Frank Sinatra nunca permitió que la prensa captara fotografías en el lado izquierdo de su cara, pues a lo largo de su vida dichas cicatrices lo marcaron de manera negativa, tanto en lo psicológico como en lo emocional. A esto se sumaron sus problemas de acné, así como su bajo peso y estatura.

Sin embargo, la personalidad musical que adquirió con el paso del tiempo le dio seguridad, fama, éxitos y seguidores en todo el mundo.

El primer número uno de Sinatra en la revista Billboard lo consiguió en 1940 con su interpretación del tema I’ll never smile again, cuya gran repercusión puede considerarse el punto de partida de la carrera del intérprete como fenómeno social.

Luego de que abrió una presentación a Benny Goodman en el Teatro Paramount de Nueva York, los críticos comenzaron a llamarle La Voz. Otros sobrenombres por los que se le conoce son: Ol’ Blue Eyes (el viejo ojos azules) y The chairman of the board (el presidente de la junta o del consejo, nombre otorgado por el locutor William B. Williams).

Después grabó varias canciones más que fueron también grandes éxitos de ventas. En 1941 participó por primera vez en una película, Las Vegas nights, de Ralph Murphy, actuando junto a la orquesta de Tommy Dorsey.

El 12 de octubre de 1943, durante su actuación en el Paramount, más de 40 mil fanáticas colapsaron las calles colindantes al teatro. Adquirió mucha simpatía con las mujeres, por lo que se le catalogó como mujeriego.

Los clubes de admiradores y los contratos se multiplicaron: le ofrecieron un programa de radio, un contrato cinematográfico con la RKO y la portada de la revista Life.

A finales de ese año, Sinatra había firmado un contrato con Columbia Records y ganaba un millón de dólares al año.

Sus máximas glorias las vivió en la década de los 40, pues en los siguientes años su éxito decayó y durante una presentación en el Copacabana de Nueva York, Frank Sinatra casi perdió la voz luego de que sus cuerdas vocales se reventaron.

De acuerdo con los biógrafos de La Voz, entre sus mejores canciones sobresalen Come fly with me, Only the lonely, No one cares, Come dance with me!, Strangers in the Night, My Way y New York, New York.

La primera esposa de Frank Sinatra fue Nancy Barbato, con quien tuvo a sus hijos Nancy Sinatra, Frank Sinatra, Jr. y Tina Sinatra. Al concluir su matrimonio, contrajo nupcias con Ava Gardner.

Permanecieron juntos varios años; después se casó con Mia Farrow y hasta su muerte estuvo casado con la modelo Barbara Max, aunque a lo largo de su historia, se dice, tuvo varias amantes, entre ellas la actriz Lauren Bacall.

Aunque muchas veces el cantante afirmó estar en el lugar y momento equivocados, siempre se rumoró que mantuvo una relación cercana con la mafia.

De acuerdo con el documental All or nothing at all, de Alex Gibny, la mayoría de las acusaciones sobre estos lazos fueron inventadas por la prensa amarillista. Sin embargo, se habló en demasía acerca de sus vínculos con personajes de la mafia italiana, así como sus negocios e intereses en casinos de Las Vegas.

En 1965, la cadena CBS difundió el documental Sinatra: an american original, en el que se expuso su relación con criminales que operaba en ciudades como Nueva York y Chicago.

De su relación con México, se recuerda cuando vino en 1962 para prestar su voz en beneficio del Instituto Mexicano de Rehabilitación y donó 25 mil dólares a la causa infantil.

Varias veces Los Hermanos Castro hablaron de su encuentro con él en un club nocturno de Chicago, donde abrieron su presentación y más tarde Sinatra interpretó a dueto con ellos You make me feel so young, aunque otros dicen que fue The lady is a tramp.

Frank Sinatra fue vetado por ofender la imagen del país a través de su película Marriage on the rocks, dirigida por Jack Donohue en 1965. Fue una comedia que relataba el viaje de una pareja que deseaba reconciliarse en México y que por una serie de enredos, terminó divorciándose.

Durante la trama se inmiscuye a autoridades mexicanas, lo cual no agradó al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Sin embargo, de acuerdo con el agente José Hassanille B., Frank Sinatra viajó al puerto de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, el 13 de diciembre de 1966 y se hospedó en el prestigiado Hotel Las Brisas. Con la ayuda de amigos mexicanos, entró sin documentos y sin que se enterara el gobierno del país.

En 1993, el cantante mexicano Luis Miguel unió su voz a la de Frank Sinatrapara grabar la canción Come and fly with me, que se incluyó en el disco de duetos del intérprete estadunidense.

En fecha reciente se dio a conocer una nueva colección de discos compactos de Frank Sinatra titulado Standing room only e incluye presentaciones en el Sands Hotel and Casino, de Las Vegas.

Frank Sinatra murió a los 82 años en West Hollywood, California, el 14 de mayo de 1998, a causa de un ataque cardíaco. De acuerdo con la que era en aquel tiempo su esposa, Bárbara Max, sus últimas palabras fueron: “I’m losing” (“estoy perdiendo”).

La causa oficial de su muerte fue clasificada por complicaciones de demencia, enfermedad del corazón, así como cáncer de riñón y vejiga.

A la noche siguiente de su muerte, las luces del Strip de Las Vegas se apagaron durante diez minutos en su honor, en tanto que el Empire State Building de Nueva York se iluminó de azul en reconocimiento a Ol’ Blue Eyes.

Se dice que fue sepultado con un traje azul, una botella de Jack Daniel’s y una moneda de diez centavos que era un regalo de su hija Tina, junto con una tarjeta que decía: “Dulces sueños, papá. Búscame”. La frase “The best is yet to come” (“Lo mejor está por venir”) está impresa en su lápida.

Con Información de Excélsior