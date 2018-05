En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Informativa con Pascal Beltrán del Río y Rodrigo Pacheco, el director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del Consejo Coordinador Empresarial,Moisés Kalach, se refirió a la renegociación del TLCAN.

“Para fines prácticos en la negociación es importante si llegamos a un acuerdo esta semana, pero si no llegamos a un acuerdo esta semana, no tiene ningún efecto en la negociación. No hay una fecha fatal, este viernes no es la fecha terminante para poder negociar el tratado, simplemente dieron la visión desde la palestra legislativa”.

Kalach ahondó en que de tener un acuerdo esta semana, se podría aprobar en el Congreso actual en los Estados Unidos en diciembre, antes del cambio de legisladores que se dará en enero; un caso similar es el de México que podría aprobarse por el Senado en un período extraordinario en agosto. Sin embargo, reiteró que la negociación no está sometida a los tiempos legislativos, ni electorales.

Por otra parte, refirió a la importancia de la industria automotriz en el proceso de renegociación, así como para la economía nacional, ya que esta tiene una inversión de diferentes regiones del mundo, Europa, Asía y de los Estados Unidos. Al respecto puntualizó sobre el tema de las reglas de origen las cuales Estados Unidos quiere llevar hasta el 75 por ciento.

“Tenemos marcas e inversiones de todas partes del mundo, de Europa, de Asia, y obviamente también americana; cada una tiene su cadena de abasto y su estrategia de abasto, lo cual hace complejo que una regla de origen pueda realmente acomodar a todos. Lo que sí podemos acomodar es la responsabilidad de nuestro país de escuchar y de tratar de que no pierdan la confianza los que han invertido en nuestro país. Hemos levantado este inventario, digamos, de cómo está montada la cadena de las inversiones existente en nuestro país, y de ahí sacar una propuesta”.

Con Información de Excélsior