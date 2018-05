* ACO se reúne con el presidente del tricolor *

Gerardo Cruz

14 de mayo. Durante un encuentro sostenido con integrantes de la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO), el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jorge González Ilescas, aseguró que el país no está para ser gobernado con ocurrencias.

Dijo que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo (MORENA-PES-PT) Andrés Manuel López Obrador, carece de visión para gobernar, únicamente basa su plataforma en engaños y propuestas sin viabilidad.

En la reunión con la ACO además comentó que referente al tema de seguridad, López Obrador enfoca sus acciones a favor de la delincuencia, dejando de lado la aplicación de la ley, además de restar facultades a las instituciones encargadas de la impartición de justicia.

“Es un país que no está para las ocurrencias, este es un hombre (López Obrador) que en la mañana dice una cosa y en la tarde otra y en la noche no se acuerda que dijo en la mañana ni en la tarde, esto tiene que ver con dos cosas el poder por el poder, hay un doble discurso y una doble moral”, comentó.

González Ilescas, manifestó que existe una descomposición en el país, muestra de ello es la conformación de las coaliciones como lo es la unión de MORENA con el PES, o bien el Partido Acción Nacional con el de la Revolución Democrática (PAN-PRD).

“Es el reflejo de una sociedad dividida ya no ideologizada, entramos en un pragmatismo de partidos políticos incluyendo mi partido, los partidos dejamos de ideologizar, los partidos ya no son un centro de ideología, los partidos son ya centros operadores de procesos electorales”, sentenció.

El líder priista dijo que pese a ese panorama el tricolor ha sumado esfuerzos desde sus bases para generar la suma de esfuerzos que permitan lograr triunfos en las presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadurías y la presidencia de la república.

“Vemos un escenario donde vamos tableados en algunas cosas y un escenario que nos permite pensar que podemos tener cuando menos seis diputaciones federales en una elección terciada seis de 10 que es más del 50 por ciento”, comentó.

González Ilescas, expresó a integrantes de la ACO que a nivel estatal el gobierno actual encabezado por el mandatario, Alejandro Murat Hinojosa, recibió un estado destrozado económicamente con una deuda superior a los 40 mil millones de pesos, con inestabilidad social y a esto se sumaron los sismos que afectaron más de 200 municipios, en su mayoría ubicados en el Istmo de Tehuantepec y en la región Mixteca.

“Nos dejaron un estado hipotecado, nos dejaron un estado en quiebra y un estado desgobernado, seis años es mucho tiempo para no hacer absolutamente nada, nos dejaron un mundo de organizaciones sociales todas afiliadas a sus partidos que se convirtieron en una lacra y una lápida para el presupuesto de Oaxaca y un estado de proceso de descomposición total”, comentó.

El líder priista, manifestó que la entidad y el país requiere se generen condiciones de seguridad económica, social, de seguridad a fin de lograr un desarrollo y no un retroceso posterior al primero de julio.