Los jóvenes de entre 18 y 23 años que por primera vez votarán en una elección federal definirán el resultado de las elecciones presidenciales de 2018, aseguró Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INEl.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, confirmó que el sufragio de los millennials será el que defina los comicios del 1 de julio, “eso de que a los jóvenes no les interesa esta elección es una mentira”.

De los 89 millones 418 mil 243 mexicanos que integran el padrón electoral, 12.5 millones son jóvenes de entre 18 y 23 años de edad quienes, por primera vez, ejercerán su voto en una elección presidencial, de acuerdo con el INE.

Sin embargo, 52 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad no se identifica con ningún partido político, y el riesgo de abstencionismo es alto. En 2003, el abstencionismo entre los jóvenes alcanzó 69 por ciento, y en 2009 se ubicó en 61 por ciento, indica el estudio Participación, instituciones y confianza: los jóvenes mexicanos frente al Instituto Federal Electoral.

Gerson Hernández Mecalco, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, apuntó que no hay evidencia que diga que los jóvenes serán los que definan la elección, “de hecho, son los jóvenes los que más se abstienen de votar”.

DESINTERÉS JUVENIL

El académico de la máxima casa de estudios señaló que la baja participación de los jóvenes en los comicios se debe a la desconfianza en las encuestas, en los partidos políticos, en los procesos electorales y en las instituciones.

“Los estudios de cultura cívica y cultura política que ha hecho el propio INE muestran que los jóvenes tienden a votar poco. La población juvenil no es la más participativa y no deja de señalar que ve a la política con recelo, apatía, desconfianza o que es algo que no le entusiasma”, explicó.

“La información del vocal del INE y de Córdova no está comprobada, yo no me atrevería a decirlo, incluso criticaría la declaración de Lorenzo Córdova al asegurar que va a haber más participación de los jóvenes”.

CHOCAN OPINIONES

Por su parte, Roberto Duque Roquero, experto en democracia y en derecho constitucional, destacó que los jóvenes que por primera vez emitirán un voto no representan más de 30 por ciento de la lista nominal, por lo que consideró desatinadas las declaraciones del INE al referir a este segmento de la población como quienes definirán los comicios, “todos los que votemos definiremos la elección, lo que ocurra el 1 de julio impactará en tu vida, en mi vida, en la vida de México”.

Académicos consideran que existen una serie de factores a tomar en cuenta en relación con el rol que la población juvenil jugará en los comicios estatales y nacionales de este año.

“La mayoría de los jóvenes no leen prensa escrita, no escuchan noticiarios de radio, pero sí ven noticiarios en la televisión. Si bien no están informados de una manera tradicional, sí lo están vía redes sociales”, destacó Hernández Mecalco.

Ambos especialistas advierten que el consumo informativo en internet jugará un papel importante en las próximas campañas electorales.

Hernández consideró que estos comicios estarán marcados por las diferentes vías de comunicación para emitir información; “es decir, antes no existían las redes sociales como Facebook ni Instagram, donde actualmente hay una penetración de 55 a 60 por ciento de la información al votante”.

Destacó que el candidato que utilice un lenguaje empático con las nuevas generaciones, que utilice Twitter y Facebook para emitir sus mensajes, tiene en su mayoría el voto de los jóvenes.

Por lo que los expertos coinciden en que será necesario que los jóvenes sean más selectivos en la información política que consumen para que tomen una mejor decisión.

Duque Roquero apuntó que es muy irresponsable excluirse de la decisión que debemos tomar entre todos, “es una canallada hacia el país. ¿Dices que no crees en la democracia y por eso no participas? Te tengo una noticia, tú eres la causa de los problemas. Las democracias se fortalecen con el voto libre e informado. Se va consolidando con la participación de todos”.

Pidió revisar los perfiles de los candidatos, “hay que ver quién es quién, una de esas personas va a gobernar México. No somos adivinos, pero le vamos a dar el voto ¿a alguien que ya fue rata o ya fue mentiroso o ya fue inepto o a alguien que se ha conducido con rectitud y eficacia?, los hay y muchos, créanme; nada más que frecuentemente no nos damos a la labor de averiguarlo”. Votar es un avance, pero no hay que votar por votar, enfatizó.

“Hay que votar con el cerebro, no con el estómago. Hay políticos que nos generan repulsión por irresponsables, no nos igualemos a ellos con la irresponsabilidad de no ir a votar, pongamos nuestro grano de arena para contribuir a que haya de ésos en México, el voto es el mecanismo a nuestro alcance para lograrlo, voto informado (UNAM) es un sitio para que la gente, sobre todo los jóvenes, se informen y voten con responsabilidad”.