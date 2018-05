Luego de que grupos de personas transgénero exhibieran las artimañas de las cuales se valieron algunos partidos políticos para postular a varones como candidatos a concejales en los espacios que correspondían a mujeres, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), alista las sanciones correspondientes que pueden ir desde administrativas hasta penales.

De acuerdo al consejero y presidente de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del IEEPCO, Gerardo García Marroquín, el instituto “actuó de buena fe y resolvió los registros con un listado de 19 personas que se acogieron bajo la definición sexual de transgénero”.

Explicó que, a partir de las denuncias, la sanción puede ir ya sea por la vía administrativa, jurisdiccional ante los Tribunales, incluso la vía penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

García Marroquín, aseguró que el IEEPCO actuó de buena fe, resolvió los registros con un listado de 19 personas que se acogieron a esa definición sexual.

No obstante, confirmó que existen denuncias de organizaciones sociales y sociedad civil, que han denunciado a candidatos que no se les reconoce como transgénero.

El integrante del Consejo General del IEEPCO, aseguró que el IEEPCO está atento a que en los próximos días se presenten las impugnaciones para procesarlas, ya sea por la vía administrativa con procedimientos sancionadores o por la vía jurisdiccional ante los Tribunales, incluso la vía penal ante la Fepade.

A partir de los indicios que organismos de la sociedad civil han presentado, la Comisión de Quejas y Denuncias iniciará las investigaciones correspondientes que, de hallar una falta a la norma, pueden concluir en sanciones que van desde una multa económica al partido, hasta la cancelación de los registros de dichas candidaturas.

El IEEPCO, informó en un comunicado que investigará posibles simulaciones de algunos partidos políticos, en el registro de candidaturas de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes en las elecciones en curso.

El IEEPCO, dio a conocer su lista de 19 mujeres transgénero que se inscribieron para competir por alguna alcaldía, sin embargo, en ello han surgido las inconformidades de los mismos ciudadanos donde fueron postuladas estas candidaturas.

En diciembre de 2017, el IEEPCO aprobó los lineamientos de paridad de género, en los que se incluyó esta medida de nivelación con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de personas trans en el estado.

De ahí que el artículo 16 de dichos lineamientos, estableciera que la candidatura se asignaría al género al que la persona se autoadscribiera, y contaría para el cumplimiento del criterio de paridad.

SUSTITUYEN PARTIDOS A 240 CANDIDATOS

Asimismo, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó la sustitución de más de 240 candidatos y candidatas –entre propietarias y suplentes- que fueron obligados a renunciar por las dirigencias de sus Partidos Políticos.

El PRD cambio cuatro candidatos a diputados (propietarios y suplentes) en los distritos de Loma Bonita y Santiago Pinotepa Nacional. El Partido Social Demócrata (PSD) en los distritos de Tlacolula y Santo Domingo Tehuantepec.

El Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), en Tuxtepec, pretendió burlar la ley al sustituir a hombres por mujeres, en el distrito de Tuxtepec. Ese cambio fue rechazado por la consejera Carmelita Sibaja Ochoa.

El Partido Acción Nacional (PAN) realizó cambio de candidatos a concejales propietarios y suplentes en San Pablo Huitzo; el PRI, en Santa Cruz Amilpas, Zapotitlán Lagunas; el PRD en los municipios de Tecomavaca, Chichicapam, San Andres HUaxpaltepec, Santiago Niltepec, San Marcos Arteaga, San Sebastian Ixcapa, Ayautla, San Pedro Atoyac, San Miguel Tlacamama, San Andres cabecera Nueva, en San Pedro Huilotepec, cambio la totalidad de la planilla.

En Santa María Huatulco el Partido Movimiento Ciudadano (MC), cambió al candidato a edil, Darío Pacheco, para sustituirlo por José Hernández.

El PSD, realizó cambios de candidatos como Soledad Etla, Tlacamama y en Tlacolula de Matamoros, en la totalidad de la planilla, así mismo realizó cambios de candidatos y candidatas a concejales el PMR.

El pasado 3 de mayo, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del IEEPCO, también aprobó la sustitución de 84 candidatos y candidatas –entre propietarias y suplentes- que fueron obligados a renunciar por las dirigencias de sus Partidos Políticos.

En Pinotepa Nacional, el PUP, renunció a su candidata a diputada suplente, Teresa de Jesús Cortes, y la sustituyó por Marisol Martínez.

En el distrito de Tuxtepec, el Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), pretendía sustituir a Lucia Margarita Cruz Ortiz, por Emanuel Domínguez, con sus respectivos suplentes, sin embargo, la consejera electoral, Carmelita Sibaja, recordó que el cambio de la candidata solo puede ser por otra mujer, conforme lo establece el artículo 15 de los Lineamientos de Paridad.

El Presidente de la Comisión, Gerardo García Marroquín afirmó que no aplica la sustitución de la candidata amenazada por un hombre, porque la violencia es pareja, no distingue de géneros, por tanto, el cambio fue rechazado debido a que tendría que sustituirse por una fórmula de mujeres y no hombres.