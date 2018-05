James Gunn, director y escritor de Guardians of the Galaxy y Guardians of the Galaxy Vol. 2, ha revelado cuál fue la última frase que escuchamos decir a Groot al final de Avengers: Infinity War, y no podría ser más triste.

Gunn pareciera disfrutar hacernos sufrir con sus revelaciones acerca de Groot. En el pasado ya había confirmado lo que muchos temíamos: el Groot de la primera Guardians of the Galaxy está muerto, y el bebé que vimos en la segunda película (ahora adolescente, en Infinity War), es su hijo.

Al final de Infinity War vimos a un sinfín de héroes de Marvel “morir” (o desvanecerse), entre ellos al nuevo Groot. Justo antes de desaparecer, Rocket Racoon se acerca a él desesperado, y Groot le dice “Yo soy Groot” mientras se veía muy asustado.

El director de las dos Guardians (próximamente tres) ha traducido lo que le dijo, y… no estamos preparados para esto.

– Quizás es pronto para preguntar esto pero, ¿sabes cuál fue la última línea de Groot al final de la película?

– SPOILER… “Papá”.

Efectivamente, Groot, aterrorizado antes de morir, le dice a Rocket “papá”, como preguntándole qué está ocurriendo en ese momento. Entre este momento y el “no quiero morir” de Peter Parker en los brazos de Tony Stark, las muertes ocasionadas por Thanos se sienten cada vez más tristes, trágicas y oscuras, como si fuesen definitivas, aunque tenemos la esperanza de que no lo sean.

Pero, ¿por qué Groot piensa que Rocket es su padre? Quizás, tras la muerte del Groot original, Rocket lo está criando como su figura paterna, al igual que debe considerar como su familia a todos los Guardianes. La gran pregunta es cómo considera a Drax, quien vimos que lo llevaba en sus brazos con cariño durante el final de Guardians Vol.2. [vía James Gunn (Twitter)]

Con Información de Gizmodo