El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, se reunió con Rafa Márquez en Guadalajara, para hablar de su posible convocatoria con la Selección Mexicana de cara al Mundial de Rusia 2018.

El defensa realizó su último entrenamiento en las instalaciones del Club Atlas bajo la tutela de Vicente Espadas, preparador físico del Tri, para mantenerse en forma y cumplir con un programa que le ofreció el propio Osorio para que reúna las condiciones de ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo.

En entrevista exclusiva para Palabra del Deporte, Márquez Álvarez, habló de este proceso y su deseo de participar en su quinta Copa del Mundo.

“Desde hace tiempo se venía planeando todo esto de seguir soñado para estar dentro de los 23 convocados al Mundial; por mi parte cuando acabo el torneo seguí mi preparación con la esperanza de estar dentro de la lista de convocados. No estoy aferrado a ese sueño, sé que tengo posibilidades de ir, pero también sé que podría quedar fuera. Yo estoy muy tranquilo y contento con todo lo que he logrado en mi carrera”.

Rafa aseguró que su único deseo es sumar al combinado nacional y por fin hacer historia en un Mundial al llegar al anhelado quinto partido.

“Yo creo que una de las razones es que me apasiona lo que hago y al tener esta pasión pongo todo mi entusiasmo para hacer bien todo lo que me gusta que es el futbol, tengo más de 22 años de carrera y siempre he tratado de cuidarme, de ser muy disciplinado, profesional y tratar de mejorar dentro y fuera de la cancha. Más allá de conseguir cinco copas del mundo, quiero hacer historia con la selección, es la espinita de tener cuatro oportunidades de ir a mundiales y no poder avanzar a ese dichoso quinto partido”.

México se medirá ante Alemania en su debut en Rusia 2018, prueba sumamente dura para el tricolor.

“Yo creo que jugarle al tú por tú es la mejor opción, obviamente cuidándonos de su ataque, creo que le podemos dar mucha pelea. Este será el partido más importante para nosotros, pero también nos da pie para pensar en los otros dos partidos, ya que si tenemos un mal resultado nos podemos recuperar; sin embargo, si sacamos un buen resultado nos da camino a muchas posibilidades de pensar en una segunda fase”; aseguró el káiser de Michoacán.

Sobre su futuro declaró, “Hay muchos proyectos tanto nacionales como en distintos equipos, primero tengo que analizar que quiero hacer en mi vida obviamente seguir con mis negocios, con mi Fundación y después por supuesto que esta la propuesta de Atlas de seguir ahí como directivo también tengo una que otra oferta interesante para volver a Europa”.

Con información de Excélsior