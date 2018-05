Al participar en el Encuentro Reflexión México-Tijuana Innovadora, organizado por la Universidad de California y San Diego, el candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, se comprometió a erradicar la pobreza, la corrupción y la inseguridad del país, flagelos que, dijo, se atraviesan en las perspectivas de desarrollo y las atajan.

“México no tiene por qué acostumbrarse a vivir con miedo, México no tiene por qué acostumbrarse a vivir enojado frente a los abusos, México no tiene por qué acostumbrarse a enfrentar la frustración de un reto de pobreza que no hemos terminado de superar”, externó.

En el encuentro con alumnos y académicos, se refirió al triunfo de los Xolos de Tijuana y aseguró que un partido se gana, jugando los 90 minutos.

“Cuando los Xolos ascendieron a primera división nadie esperaba que fueran a resultar exitosos y se decía de los Xolos no van bien en las encuestas, no van a ganar esta temporada y hoy los Xolos acreditan que no importan las encuestas.

“Que se puede lograr el resultado, siempre y cuando esté dispuesto a jugar los 90 minutos con entusiasmo, bien plantados en la cancha con sentido estratégico y con enjundia, así vamos a jugar esta elección”, dijo.

Posteriormente, en el municipio de Tecate, acompañado de Jorge Hank Ronh y Manlio Fabio Beltrones, se comprometió con la seguridad del estado, que dijo, se perdió en los últimos años.

Con información de Excélsior