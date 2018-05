El universo cinematográfico de Marvel no para de crecer, y por esa razón en el futuro podríamos ver más equipos de superhéroes tener sus propias películas, aparte de los Avengers.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, ha comentado en una entrevista con The Hollywood Reporter que la compañía planea crear una nueva franquicia de superhéroes “más allá de los Avengers”, lo que significa que en la próxima década veremos el nacimiento de otro equipo de héroes para salvar la galaxia.

“Constantemente nos reunimos con el equipo de Marvel y hacemos planes de los próximos diez años de películas. Creo que intentaremos hacer en lo que me gusta llamar una nueva franquicia más allá de los Avengers, pero eso no significa que no verás más películas de Avengers en el futuro. Simplemente por ahora no hemos hecho ningún anuncio al respecto”.

En los cómics de Marvel existen infinidad de equipos de superhéroes, incluyendo los Avengers y otros bastante conocidos como los X–Men o los mismos Guardianes de la Galaxia. Recientemente Marvel incluso mencionó la posibilidad de hacer una película de los Eternals. Quizás en este equipo se encuentra esa nueva franquicia de la que habla Iger, quizás vuelvan a sus planes originales de hacer una película de los Inhumanos tras el fiasco de la serie de televisión (pero no tengo muchas esperanzas en esto), o quizás, solo quizás, esta es la forma en la que Iger nos va preparando para la llegada de los X–Men al universo de Marvel Studios tras la casi segura compra de Fox.

Lo que es seguro es que los Vengadores y los Guardianes no serán los únicos equipos de héroes en las películas de Marvel, lo que no quiere decir que no vayan a haber más entregas de The Avengers. Según Iger: “tomando en cuenta lo populares que son los personajes y la franquicia, creo que nadie debería preocuparse de que no vayamos a hacer otra Avengers”.

Tras finalizar la fase 3 de las películas con Avengers 4, todavía hay Marvel para rato. [The Hollywood Reporter vía io9]

Con Información de Gizmodo