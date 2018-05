Atrás quedo el principal objetivo del CRAD Venustiano Carranza: ser un centro deportivo construido para que más oaxaqueños tengan una mejor calidad de vida a través de la práctica deportiva.

A dos años de su inauguración, el inmueble ha sufrido un sinfín de peripecias: desde un incendió provocado por una falla electrónica, ocurrido dos meses después de su inicio de actividades, el cual afectó áreas que siguen como quedaron después del percance, hasta cambios en su administración y la suspensión parcial, por parte de la Profeco, debido a abusos a usuarios.

Esta es parte de la historia de este inmueble que opera la empresa privada “Fit and Go”, misma que, según su página de inter es Fit&Go, tiene su domicilio en 16ª Calle Oriente Norte, número 204, colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El gerente de Fit and Go, Manuel Toledo Palacios, no se encontraba en las instalaciones y, de acuerdo a varios de los empleados, no es de Oaxaca y sólo viene en contadas ocasiones. El lugar funciona y da servicios a quienes se inscriben.

En el papel, este es un centro deportivo de los oaxaqueños, construido por el gobierno de Oaxaca, en el que no hay discriminación por ningún motivo y toda la gente tiene acceso a él, ya que tiene tarifas muy bajas. La membresía y mensualidad es 350 pesos por personas y el paquete familiar de hasta cinco integrantes cuesta 250 pesos mensuales por persona.

Además, la oferta incluye clases personalizadas de natación, yoga y pádel a 65 pesos por persona, con dos clases mensuales en horarios fijos.

El CRAD abre todos los días de las 6:00 a las 22:00 horas. Tiene una capacidad para atender a cinco mil usuarios. Las inscripciones están abiertas, pero sobre el número de usuarios, los empelados señalaron no estar autorizados para dar cifras.

Los requisitos son: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cuatro fotografías tamaño infantil, CURP (menores de edad), credencial de elector (mayores de edad), certificado médico de institución pública (especificar No Micosis y Apto para realizar Actividad Física) y un fólder/carpeta color paja de tamaño carta. Así debería funcionar en el papel. Pero…

SUSPENSIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES

El pasado 13 de abril, en el inmueble, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le colocó sellos de suspensión al Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo (CRAD) Venustiano Carranza. Se trató de “una suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios”, según decían las calcomanías colocadas en vidrios y puertas.

Como consecuencia de las irregularidades y ante las quejas de los usuarios, fueron suspendidas las áreas administrativas y de cobro.

Profeco informó que esas irregularidades corresponden a su “comportamiento comercial”. Hoy, la dependencia federal no ha respondido a la petición de más información al respecto; en todo caso, las operaciones en las áreas de albercas, gimnasio, salones, cafetería y canchas se realizan con normalidad.

De acuerdo con quejas usuarios, Fit and Go exige, en específico a los alumnos de natación, la compra en su tienda de un traje de bajo y una gorra para poder tener acceso a la alberca, no obstante que ya hayan cubierto el pago mensual de membresía y las clases respectivas.

La empresa ofrece trajes de baño y gorras de natación con un valor de 550 pesos. Además, cobra extras por evaluación de natación y asesorías personalizadas. El costo asciende así hasta a 3 mil pesos mensuales.

El centro deportivo está abierto tras la adquisición de una membresía, con un esquema parecido a un gimnasio o un deportivo particular. Se encuentra un gimnasio de acondicionamiento físico y espacios como alberca, vestidores, jacuzzi, vapor, tinas de hidromasaje, terapia física, salones de usos múltiples para karate, yoga, spinning, zumba y box.

BUEN NEGOCIO

El CRAD fue inaugurado el 29 de marzo de 2016 y tuvo una inversión estatal y federal de 382 millones de pesos.

El gobierno del estado expuso el 22 de marzo de 2017, durante la inauguración de la Olimpiada Estatal, que recuperaría la administración del CRAD. En particular, se dijo que de ser usufructuado por una empresa particular, pasaría a ser responsabilidad de las autoridades estatales.

Pero eso no ha sucedido. Y el CRAD cobra por todo: el estacionamiento cuesta 15 pesos por vehículo, se cobra la visita, las clases, la mensualidad, la membresía, las asesorías, los utensilios que se necesiten para ejercitarse; cobran en la cafetería, claro, como negocio aparte, y el dinero… ¿se va para Chiapas?