El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dijo que México es lo que es gracias a las mujeres, y de manera muy especial por las mamás, al tiempo que advirtió que su gobierno será implacable contra la violencia que se ejerce frente a las mujeres, por lo que creará una Fiscalía especializada en feminicidios y en violencia contra las mujeres.

“Que quede claro: a las mujeres en México se les tiene que respetar y nos vamos a asegurar de que así sea. Yo quiero un gobierno en el que haya muchas mujeres, un gobierno en el que haya muchas mamás. Porque cuando tengamos mujeres y mamás tomando las decisiones, esas decisiones van a ser más inteligentes, esas decisiones van a ser más pertinentes. Somos un mejor país cuando decidimos juntos, las mujeres y los hombres”, afirmó.

Asimismo, llamó al gobierno federal a no intervenir en las elecciones, ni a influir a través de programas sociales y mantenerse en estricto apego de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Entrevistado luego de encabezar un evento con motivo del Día de las Madres en la Ciudad de México, el panista destacó que las autoridades tienen una alta responsabilidad manteniéndose al margen del proceso rumbo a los comicios del 1 de julio.

“Por supuesto, el llamado a que todos nos conduzcamos con civilidad, a que el gobierno no intervenga en los procesos electorales, a que se respete la ley, a que no se utilicen recursos públicos y que en ese clima de libertad la gente pueda salir a votar y todos respetemos el resultado electoral, así debe de ser en una democracia”, indicó.

Anaya Cortés dijo que será respetuoso del actual proceso electoral y consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) está a la altura para la organización y difusión de los resultados que se conocerán en 53 días.

“Por supuesto que el Instituto se tiene que preparar para todos los escenarios, y no perder de vista que la democracia necesita demócratas, y los demócratas aceptan los resultados electorales y cuando tienen una inconformidad, los hacen valer a través de las instituciones”, destacó.

Durante el festejo del Día de las Madres, acompañado de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya prácticamente fue obligado por las asistentes a bajar del estrado para que se tomará unas selfies con ellas.

“Un agradecimiento muy especial, a ver, le voy a dar un abrazo… -decía mientras se escuchaban los gritos de las mujeres que le pedían tomarse la foto con ellas- y ahorita nos tomamos las fotos, ahí les voy de regreso”, expresó, mientras la multitud femenina gritaba: “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente…!”

Acompañado de su esposa Carolina Martínez y de liderazgos y candidatos locales, Ricardo Anaya enfatizó que él viene de una familia, en la que la igualdad siempre ha sido la norma, por lo que nadie le cuenta lo que es una mujer trabajando.

“A la mujer que me dio la vida, que me dio su amor, que me dio su cariño, que se desveló, que trabajó, que luchó, que me educó, que me corrigió, que me abrazó, que me besó, que me consoló. Quiero desde aquí mandarle un abrazo muy cariñoso a mi mamá y, con mi mamá, a todas las mamás de México”, subrayó.

Con información de Excélsior