México tiene la oportunidad de presionar a Estados Unidos para lograr un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes del 15 de mayo, fecha límite para que el Congreso de ese país avale el documento, afirmó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega.

En entrevista con Notimex, aseguró que es posible tener un anuncio positivo a mediados de la próxima semana, siempre y cuando se aproveche esa ventana de oportunidad y la voluntad política mostrada por parte del país vecino del norte.

El aparente cambio del presidente Donald Trump es porque enfrenta problemas con varios sectores productivos de aquel país, como el agrícola que está en desacuerdo con la forma en que lleva la renegociación del TLCAN, comentó.

Lo último que le dijeron (al mandatario) fue: señor presidente no NAFTA, no reelection (No TLCAN, no reelección)”, comentó el líder de la cúpula agropecuaria, al señalar que es en este sector donde se tiene el voto duro.