La cinta No se aceptan devoluciones, dirigida y protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez, llegará a Bollywood, como se conoce el poderoso mercado cinematográfico indio, que adquirió los derechos para realizar su propia versión.

Hasta el momento se desconoce quién dirigirá o protagonizará el “remake” de la película de Derbez, que será producido en sociedad por Lionsgate, Globalgate y los estudios indios Azure Entertainment.

Hace dos años, la exitosa cinta atrajo la atención del mercado europeo, donde ya se hizo una versión titulada Dos son familia, protagonizada por la estrella del cine francés Omar Sy.

En 2013, No se aceptan devoluciones recaudó más de 100 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película en español más taquillera en la historia del cine en Estados Unidos, con ingresos por más de 40 millones de dólares.

Desde entonces, Derbez ha continuado su racha de éxitos en Estados Unidos con los filmes Cómo ser un latino lover, de 2017, y el remake de la comedia de 1987 Overboard, que se estrenó el pasado fin de semana.

Este año, el actor mexicano protagonizará las cintas The Nutcracker y The Four Realms, de Disney, y además dará voz al popular personaje de dibujos animados Speedy Gonzalez.

