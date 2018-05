El Gran Premio de España es considerado por Sergio Pérez, piloto mexicano de Force India, como el evento clave para conocer cuáles son los alcances de su equipo en esta temporada. El mexicano viene de un tercer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, su octavo podio en la Fórmula 1, pero este fin de semana será vital para saber si puede aspirar a refrendar su séptimo lugar del campeonato de pilotos en esta temporada.

“Pinta una temporada complicada porque hay equipos muy fuertes, como McLaren y Renault; tienen mayor presupuesto que nosotros y no va a ser fácil, pero tengo confianza en que Force India va a seguir dando sorpresas esta temporada, y en que podamos acercarnos en Barcelona porque es un circuito en donde todas las escuderías muestran su potencial, todos los equipos muestran muchas mejoras ahí y esperamos nosotros hacer justo eso”

Pérez es ya el mexicano con más podios en la máxima categoría del automovilismo, una corona que, él mismo acepta, se sustenta en la experiencia que le han dado los kilómetros recorridos.

“Sin duda el cuidado de los neumáticos ha sido un factor importante, es algo que me ha dado algo extra en los resultados, pero no sólo eso, sino que también he mejorado mucho a una vuelta en la calificación, he aprendido a entender muy bien las carreras y las estrategias, eso ha incidido en mis resultados”, dijo.

El mexicano es actualmente noveno lugar en el campeonato de pilotos, luego de que en la temporada anterior terminara en el séptimo sitio con 100 unidades.

15 puntos tiene Checo Pérez en esta temporada

Ser séptimo del serial 2018 significa ser el mejor entre los equipos con menos recursos de la parrilla del gran circo, dejando de lado a los dos pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull.

La constancia, su orgullo

Convertido en el mexicano con más podios en la categoría, Checo afirma que su máximo orgullo hasta ahora es la constancia: “Llegar es muy difícil pero mantenerse mucho más. He visto muchos que entran uno, dos o tres años; cada que se te presenta una oportunidad la tienes que aprovechar, de eso me siento orgulloso, de maximizar las oportunidades y espero que en el futuro pueda tener un auto competitivo”.

