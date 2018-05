De acuerdo estimaciones de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Vialidad, en la ciudad de Oaxaca circulan un aproximado de 330,000 vehículos automotores de distintos años de antigüedad. Ya que Oaxaca de Juárez es un punto neurálgico para el transporte y la conectividad entre varios municipios, así como la salida a Puebla y Ciudad de México, se han registrado días en que la densidad de vehículos automotores rebasan los 500 mil.

El problema central para capitalinos y autoridades es que la capital del estado no cuenta con infraestructura urbana suficiente y necesaria para desahogar tal cantidad de unidades.

Calles saturadas por parque vehicular, avenidas pequeñas y sin semaforización, escuelas e instituciones que dan a pie de calle, dobles filas y mal estado de las vías para automotores crean un gran caos no sólo vial, sino además dificultan la movilidad dentro de la urbe y acrecienta los índices de contaminación, principalmente por monóxido de carbono.

Y es que, del parque vehicular que circula por Oaxaca de Juárez, un 75% procede de los municipios conurbados.

Y, aunque el comisariado de vialidad en el municipio de la ciudad señaló que es necesario que se concrete una obra de estructura vial que resuelva la situación, la realidad es que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y el gobierno del estado no cuentan con un plan de movilidad que permita resolver el problema. Además, la situación se agudiza con la presencia de bloqueos en las distintas vialidades.

SE QUINTUPLICÓ EL PARQUE VEHICULAR

Por su parte, la Secretaría de Transporte y Vialidad (Sevitra), afirmó que en la ciudad de Oaxaca de Juárez hay un gran problema ante el crecimiento desproporcional del parque vehicular, que creció en el último lustro de 100 mil a medio millar, y una gran parte de las unidades no pagan tenencia y tampoco cumplen con la verificación vehicular.

De acuerdo a la dependencia, el exceso de unidades genera grandes trastornos viales, en las horas pico, además de que hay un gran número de vehículos que deben dejar de circular, al ser factor de contaminación.

La Sevitra precisó que, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, del padrón vehicular que circula diario que supera los 500 mil vehículos, más de 25 por ciento ya son un factor de contaminación por que se trata de unidades “chatarra” de los modelos 1960, 1970 y hasta 1980 que ya no cumplen con la verificación y que deben de ser sacados de la circulación en los inmediato para evitar que se eleven los índices de contaminación.

En esta lista de unidades contaminantes anexó a las unidades del transporte público, de carga que también ya deben de empezar a salir de la circulación, las que ya no reúnen los requisitos.

Adelantó que este año tienen que salir y ser renovadas unas 100 unidades del transporte público de pasajeros.

La Sevitra afirmó que ya se discutió con las instituciones de ecología la aplicación por primera vez del plan “Hoy no circula”, que funcionaria de la misma forma que opera en la Ciudad de México, para regular la emisión de contaminantes, con lo que se haría obligatorio el esquema de verificación vehicular tanto para la ciudad de Oaxaca, la zona metropolitana y el área conurbada.

Ya lo estamos trabajando, con las instituciones de ecología y esperemos que entre en operación en este año, cuando se haga obligatorio por ley los esquemas de verificación vehicular, precisó.

EXIGEN VERIFICACIÓN OBLIGATORIA

En tanto, organizaciones ciudadanas exigen que la verificación vehicular sea obligatoria. De acuerdo con el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, la verificación vehicular sería obligatoria en 16 estados de la República, incluyendo a Oaxaca, que deberá apegarse a los lineamientos que establece la Norma 167. Sin embargo, en Oaxaca esta norma aún no es obligatoria.

Pacchiano aclaró que esta medida no significa que todas las entidades tendrán que implementar un programa Hoy No Circula, pero sí deberán respetar las medidas que aplican en el Valle de México.

“Porque no existe la problemática que existe aquí y esas son disposiciones de cada una de las autoridades estatales. Será decisión de cada una de ellas determinar si lo requieren, pero lo que sí es que tendrán que observar los nuevos valores máximos que estamos poniendo de circulación y también los instrumentos con los que se verifican las unidades”, indicó.

MOTOCICLISTAS SE OPONEN

Al darse a conocer esta información integrantes de la comunidad de motociclistas de Oaxaca, exigieron a las autoridades que se cancele el cobro de verificación para motocicletas ya que no se cuenta con la tecnología para llevar a cabo este procedimiento y solo se les quitan estos recursos.

Pidieron que se retire esa imposición, y por el contrario, que se mejoren vialidades pues estas son en muchas ocasiones las que provocan los accidentes, además de solicitar que se tengan facilidades para regular esta unidades y la adquisición de placas.

Indicaron que no se oponen a usar caso, tener documentos en regla, por lo que exigen que se analicen las medidas que se les aplican pues consideran que se está abusando, por ello, realizaron una rodada de la Fuente de las Ocho Regiones al Zócalo para exigir una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes.

El representante Marco Antonio Martínez acompañado de Ferdinando Rosado y Anuar Vázquez, destacó que no se trata de oponerse a al reglamento, sino de medidas que consideran un abuso, como el pago de la verificación porque esta no se lleva a cabo, puesto que no se cuenta con la tecnología para llevarlo a cabo.