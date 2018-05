Ante ganaderos del país reunidos en Monterrey, Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a razonar el voto del próximo uno de julio.

“Menos víscera y más razón” pidió a los electores al momento de comparar las distintas propuestas de los candidatos, sin que ello signifique, dijo, pronunciarse por alguno en particular.

“Las y los mexicanos habrán de decidir a quién confiar la conducción de nuestro país para los próximos años”, dijo.

“Y yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto, ya lo he dicho y espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, cómo para qué lo digo”, comentó.

Al clausurar la 82a Asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el jefe del Ejecutivo hizo un recuento de las acciones emprendidas durante su administración que han puesto a México en un escenario de estabilidad económica, generación récord de empleo, potencia turística y desarrollo. Esto, a fin de no dar marcha atrás a dichos avances.

“Hay que tomar o tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad”, aseveró el presidente.

En este sentido, reiteró su respeto de mantenerse al margen del proceso electoral y sobre todo, de respetar lo que decidan quienes acudan a las urnas en menos de dos meses.

“Al final de cuentas como presidente de la República también, así como digo hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera también es cierto y hoy lo vuelvo a decir: seré un presidente que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quién habrá de encabezar la Presidencia de la República”, dijo.

Señaló que frente a la percepción hay que imponer la razón y darnos cuenta de si estamos hoy mejor que antes, con una mayor calidad de vida.

Las reformas estructurales, insistió, son parte de la transformación que inició el país y que no debe revertirse, sostuvo.

Con información de Excélsior