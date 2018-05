09 de mayo. La candidata a la primera fórmula al senado de la república de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo (MORENA-PES-PT), Susana Harp, en reunión con integrantes de la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO) manifestó que dentro de sus ejes de trabajo se encuentra el impulso a la cultura y el desarrollo sostenible en Oaxaca.

“La cultura no es nada más buenas intenciones ni por amor al arte, la cultura hace que se genere economía, se llaman economías naranjas que ahora están muy de boga en Europa en España especialmente, no es un asunto romántico es un asunto que puede y debe beneficiar, Oaxaca no se puede estar reinventado, Oaxaca es cultura y biodiversidad, somos el estado con más culturas vivas y con más biodiversidad que contamos con especies endémicas de plantas y animales no tengo que inventar nada, yo creo que hay que reconocer el potencial que tiene Oaxaca”, enfatizó.

Susana Harp, expresó que ha tenido poco acercamiento con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pero la gira a realizar a partir del viernes en la entidad, lo estará acompañando para plantear la problemática en la entidad, así también de vigilar se cumplan los compromisos a favor de la entidad en caso de obtener el triunfo el primero de julio.

“Yo soy la primera que está anotando todo lo que está diciendo que va hacer por Oaxaca, porque yo quiero que si ocurra, el trabajo legislativo no es nada más hacer leyes, también es vigilar que los recursos lleguen a donde tengan que llegar que esos programas se aterricen y vigilar por Oaxaca, apoyar y gestionar también para el estado”, enfatizó.

Susana Harp, manifestó que durante la visita de Andrés Manuel López Obrador en la entidad y en especial el encuentro con los maestros a realizarse el 12 de mayo en San Pablo Guelatao, espera sea un acto en beneficio de la entidad.