Son muchos los artistas que se suman a causas sociales, pero pocos los que hacen de sus obras un proyecto de activismo social. Tania Bruguera (La Habana, Cuba, 1968) es de estos creativos que circulan entre el arte y la práctica política-social para transformar, en un sentido estricto, las estructuras de instituciones imperantes.

“Después de estudiar su obra llegamos a la conclusión de que lo que ella hace es una práctica política-social; no es sólo un proyecto de gesto e imagen, sino de hacer instituciones alternativas a las existentes”, ataja Lucía Sanromán, directora de Artes Visuales del Yerba Buena Center for the Arts (YBCA), San Francisco, Estados Unidos.

A ello responde que la exposición retrospectiva Tania Bruguera. Hablándole al poder, que se inaugurará el próximo sábado en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), no sea un compendio de objetos terminados, sino un proyecto en proceso.

En sala se exponen documentos sobre diez piezas producidas entre 1985 a la fecha, pero destaca Escuela de Arte Útil que convertirá el cubo blanco del museo en un aula de clase abierta al público general. De agosto a septiembre próximo, los participantes previamente inscritos –la convocatoria está abierta– tendrán sesiones con Bruguera y otros artistas y académicos para discutir sobre el arte como estrategia de educación y cambio de un individuo.

El proyecto tiene origen en Cátedra Arte de Conducta, un ejercicio que la artista inició en su casa de Cuba en 2003 para estudiantes locales, con la propuesta de que sus proyectos artísticos generaran una modificación de conducta en el espectador. “Enseñar el arte útil es hacer que el arte funcione más allá del marco del museo, que tenga una función social más activa y que realmente la gente que lo mire tenga a partir de la experiencia estética un cambio, suena muy romántico, pero tiene un trasfondo político”, explica Sanromán, quien hace la curaduría en colaboración con Susie Kantor, curadora asociada del YBCA.

Más allá del carácter pedagógico, la escuela se plantea como un dispositivo que se infiltra en el museo para ampliar conocimientos en torno a prácticas sociales que aspiren a una repercusión tangible, desde un objeto para exhibir hasta el intento de un movimiento político.

Si bien éste no es el primer proyecto de Bruguera, puede considerarse uno de los núcleos de la revisión curatorial, pues el resto de acciones, a corto y largo plazo, parten de la idea de modificar estructuras y conductas sociales. Por ejemplo, Homenaje a Ana Mendieta (1985-1996), que se exhibe a través de material documental, refiere a las acciones que la artista hizo en público para recuperar el trabajo de la artista conceptual Mendieta como parte de la memoria cubana.

En esta línea está el performance Autosabotaje (2009), que se presenta por medio del archivo documental donde se mira a Bruguera leer en público el texto La cultura como estrategia de sobrevivencia, mientras juega a la ruleta rusa con una pistola calibre 38 cargada con una sola bala.

“Ella utiliza la figura del artista para gestionar y establecer otras formas de institución, el artista como alguien que puede gestionar, como una figura política social. Y ella utiliza la plataforma que ofrece el arte como un espacio de autonomía para generar otras posibilidades sociales y políticas a favor de grupos muy particulares como los migrantes y refugiados, migrantes indocumentados, estudiantes”.

Así destaca proyectos como Movimiento Inmigrante Internacional (2010 a la fecha) que consiste en la creación de un centro comunitario en Nueva York con recursos del Crative Time y el Queens Museum. Un ejemplo, dice Sanromán, de cómo utiliza herramientas del arte (fondos económicos) para acciones fuera de la estética.

Para comprender estos proyectos, merece especial atención el Lexicón, un glosario que Bruguera construye como eje teórico. Son conceptos que sustentan sus proyectos, como “alegal” –algo que no está regulado ni prohibido y funciona sin estar reglamentado– o “autocrítica institucional” y “artista como iniciador, no autor”.

