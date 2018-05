La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina debe resolver y castigar a la brevedad la electrocución masiva de perros y gatos del Centro de Control Canino ubicado en la delegación Tláhuac toda vez que ya se conoce a la supuesta responsable, sostuvo la diputada local,Rebeca Peralta.

La legisladora señaló que activistas protectores de animales denunciaron que la encargada del Centro de Control Canino, Laura Barajas Villegas, ordena a la semana la muerte por electrocución de por lo menos 250 perros y gatos que al parecer son capturados en redadas en las calles de la demarcación.

“A nosotros nos llegó la denuncia ciudadana, vienen adjuntas algunas fotografías, señalan directamente a la señora Barajas como la responsable, parece una práctica que se volvió costumbre y normal, matar a los animales, además que no hacen campañas de adopción”, indicó la diputada local.

En respuesta a las denuncias, abundó Peralta, la delegación separó de su cargo a la servidora pública, sin embargo, opinó que la sanción no sólo debe quedarse a nivel administrativo pues se trata de muertes de seres vivos y que la sanción por privar de la vida a un animal es de hasta cuatro años de prisión.

Sostuvo que no sólo la PGJ debe abrir una investigación y llevar ante un juez a los responsables, sino también la Contraloría General de la Ciudad de México está en la obligación de indagar el caso para que la o los responsables sean inhabilitados.

“Se trata de un tema muy delicado, nos dicen que son unos 250 perros y gatos semanales los que son asesinados, quiero remarcar que son semanales. No sabemos hasta dónde está esto, la delegación no puede lavarse las manos diciendo que su contraloría interna lo investigará, no es sólo un asunto administrativo, sino penal”, añadió la legisladora.

Con información de Excélsior