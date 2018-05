Una jueza de quiebras de Delaware dijo que aprobará la adquisición deWeinstein Co. por parte de una firma privada de inversión tras los escándalos por abuso sexual contra su cofundador Harvey Weinsteinque obligaron al estudio a declararse en bancarrota.

La jueza aprobó la venta a la empresa con sede en Dallas, Lantern Capital. Lantern ofreció 310 millones en efectivo por los activos de Weinstein Co. y asumir 127 millones de dólares en deudas relacionadas a sus proyectos. También acordó cubrir las obligaciones relacionadas a ciertos contratos y préstamos.

Los principales bienes de la empresa son un lucrativo catálogo de 277 películas, un negocio de producción en televisión y un portafolio de películas por estrenarse que incluye cuatro películas listas para su distribución así como otros proyectos en diferentes etapas de desarrollo.

Weinstein Company Holdings y 54 entidades financieras relacionadas se declararon en bancarrota en marzo en medio del escándalo por abuso y acoso sexual que envolvió a Weinstein.

“El acuerdo con Lantern representa el valor total y justo de la empresa”, dijo Paul Zumbro, un abogado que representa a Weinstein Company Holdings y las entidades relacionadas.

No está claro si las acusadoras de Weinstein recibirán dinero de la quiebra, pero un bogado de un comité oficial de acreedores no asegurados, que incluye a dos supuestas víctimas de Weinstein, dijo que el caso de bancarrota fue el resultado de la valentía de las mujeres dispuestas a poner un alto y hacer que sus voces se escucharan.

“Este caso tiene mucho significado para mucha gente”, dijo la abogada Debra Grassgreen.

Grassgreen dijo que el comité luchó exitosamente para la preservación de los libros y archivos de Weinstein Co. así como sus datos electrónicos considerando los litigios y posibles reclamos de las supuestas víctimas de Weinstein’.

Grassgreen también destacó que a pesar de que Lantern no puede ser responsabilizada por ninguna acción previa a la bancarrota emprendida por los empleados de Weinstein Co. cualquier empleado actual o antiguo de la empresa no podrá escapar de una posible responsabilidad al afiliarse a Lantern.

“No quedarán eximidos por eso”, dijo.

Harvey Weinstein, quien ha sido acusado por una conducta sexual indebida que va de acoso a violación, ha negado todas las acusaciones de relaciones sexuales no consensuadas.

Con información de Excélsior