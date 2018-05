La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que ella al igual de todos los mexicanos quiere un México en paz, por lo que en la medida en que vaya fortaleciendo a la los elementos de policía, el Ejército saldrá de las calles

Durante un recorrido por la zona oriente del Estado de México, en los municipios de Los Reyes, La Paz e Ixtapaluca, aseguró que buscará que la economía prospere y ello se logrará al combatir a quienes extorsionan.

“Estoy planteando que fortalezcamos a la policía y para defenderte a ti y defender a cada uno de ustedes voy a usar lo necesario para defenderlos, y en la medida en que yo logre una policía fuerte voy regresando al Ejército donde tiene que estar, pero lo más importante para mí va a ser la defensa de ese ciudadano que está poniendo una empresa, que está generando un empleo, por poquitos que sean, pero que es muy importante”, comentó.

Afirmó que en su gobierno no habrá tolerancias y amnistías a quienes delincan.

“Tienen que saber que cualquiera que extorsiona a cualquiera que va a poner un restaurante un papá o un joven, tiene que saber que la va a pagar, no en términos de venganza, sino e términos de justicia, pero requiere un gobierno valiente que hable del tema que no te lo esconda que te diga que a los criminales los va a llevar a la justicia y no que los va a liberar que te respete como víctima, también”, añadió.

Al escuchar los cuestionamientos de los vecinos aseguró que es necesario que como estado se apoye la economía para generar fuentes de empleo y combatir a quienes han afectado.

“Este gobierno sí ha sido muy irresponsable en tema de finanzas públicas, se nos olvida, pero no ha sido responsable como antes se había sido, yo acompañé a Felipe como presidente y yo vi la responsabilidad en las finanzas públicas, y no solo la vi yo, la vieron muchos países y durante el gobierno de Fox que no está conmigo ni nada, pero sé que las cosas cuando se llevan con responsabilidad en las finanzas publicas nos ayuda a todos para siempre, pero crearon más deuda y crearon una cosa que se llama déficit muy grande y aunque ahorita lo han tratado de recomponer, el daño si lo hicieron”, detalló.

Ante ello aseguró “no nos podemos permitir un año más de irresponsabilidad financiera; cuidado con la decisión del primero de julio”

Planteó que en su gobierno buscará una economía en donde el estado ayude a las personas a poner una pequeña empresa o un joven pueda emprender algo, que le ayude, “no que le cobre, que le ayude, le ponga las condiciones y no que lo esté extorsionando, yo quiero un México con una economía que ayude a quienes menos tienen. Por eso estoy proponiendo que subamos el salario mínimo, para que alcance para la canasta básica, yo lo que también quiero que los que ganan menos de 15 mil pesos, si los pagan formalmente, no tengan que pagar impuestos”.

Posteriormente, la candidata presidencial independiente se trasladó al municipio de Ixtapaluca a donde llevó a cabo un volanteo.

Con información de Excélsior