Raúl Castellanos, con larga trayectoria en la política y la administración pública, se encuentra de vuelta en las arenas movedizas electorales como coordinador distrital de promoción del voto del Partido Nueva Alianza. Comenzaría por la obligada pregunta: ¿Está todo decidido en la actual contienda federal?

RC: En primer lugar qué gusto charlar contigo y para “Tiempo”, un medio que me ha brindado la oportunidad de expresar mis puntos de vista sobre muy diversos temas y albergado incluso desde que transitaba por mi Gulag, lo cual agradeceré por el resto de mi tiempo y más.

En política nada es absoluto, ni está definido hasta que se cierra un ciclo, un proceso. No obstante, no podemos soslayar la foto del día en la que se muestra una clara ventaja a nivel de la elección presidencial a favor de Andrés Manuel, producto fundamentalmente del hartazgo social. Sin embargo, sobran ejemplos en los que hechos supervinientes, inesperados, han cambiado el sentido del voto y en consecuencia el resultado. Faltan dos debates, la guerra de contrastes es intensa, hay aún un rango alto de indecisos, el Estado como tal conserva cartas marcadas y el Tribunal Electoral tendrá la última palabra.

Pero además, en el ámbito del Congreso Federal, en la elección de Senadores y Diputados no hay un resultado previsible y aunque hay quienes navegan confiados en la cresta de la ola de la inercia que provocan los números de las encuestas, considero que la sabiduría del electorado se inclinará por el voto diferenciado, que por lo demás es lo mejor que le puede pasar a la democracia mexicana, como ha sucedido desde 1997.

Independientemente de cuánto se ha sobredimensionado el estilo personalista de López Obrador, los contrapesos al poder ejecutivo en caso de una victoria suya son fundamentales porque no sólo legitiman una elección, sino que también abonan a la gobernabilidad y estabilidad política. Cuando una sola fuerza, un solo partido controla ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se corre el riesgo de despertar afanes imperiales, o por lo menos reeleccionistas ad perpetum, con desastrosos resultados para la democracia y sobre todo para el pueblo.

HS: En cuanto a las elecciones locales. ¿Cuál es tu opinión?

RC: De entrada que le ponen más sabor y color al proceso electoral. Cada estado tiene sus propias características y circunstancias. En el nuestro, donde la pluralidad política ha causado estado desde hace tiempo, es muy probable que ningún partido obtenga la mayoría en el Congreso, por lo que habrá que privilegiar el diálogo y la altura de miras.

HS: ¿Y las municipales? En especial la de la capital.

RC: Desde que yo recuerdo, incluyendo mi etapa como subsecretario de Gobierno, las elecciones municipales son las que más pasión provocan y es lógico; la autoridad municipal es la más cercana a la sociedad y cada municipio tiene sus propias carencias, demandas y condiciones. Por ello se debe ser muy responsable y analítico al llegar a la urna.

Alguna vez un comunicador nacional me preguntó: ¿Cómo definirías a Oaxaca? Le respondí que somos un estado donde la normalidad democrática es el conflicto. Y en efecto, así es. Una mojonera, un camino, una cancha deportiva siempre será motivo de disputa; ya no digamos los temas políticos. Y la ciudad capital, el municipio de Oaxaca de Juárez, no sólo es el espacio de resonancia de nuestra diversidad cultural y social, también lo es de las demandas políticas y de los conflictos. Por ello se requiere un gobierno municipal que privilegie el diálogo, el acuerdo, que no sea rehén de grupos e intereses.

HS: ¿Cuáles consideras que son los temas más urgentes del municipio?

Estructuralmente hay temas prioritarios. La seguridad es el primero, en el que habrá que aplicar nuevos modelos que empiecen por respetar los Derechos Humanos y condiciones laborales de las y los policías, privilegien la prevención, modernicen los sistemas de monitoreo e involucren a todos los órdenes de gobierno sin importar orígenes partidistas. El ordenamiento territorial, privilegiando a los habitantes de colonias y agencias, que en muchas ocasiones son víctimas de fraccionadores y traficantes sin escrúpulos, poniendo el acento en la regularización catastral y la dotación de servicios fundamentales: agua, luz, drenaje. Garantizar la movilidad urbana, con énfasis en el peatón y un transporte público digno.

HS: ¿Cuál es tu opinión con respecto a aplicaciones como UBER y opciones de movilidad en la ciudad?

El municipio no debe permitir bajo ninguna circunstancia la entrada de UBER, sino fortalecer las condiciones laborales de los taxistas locales y un servicio eficiente para los usuarios. En lo personal, estoy convencido que debe haber, por voluntad propia de los automovilistas, un día sin auto al mes y el Presidente Municipal trasladarse caminando diario al Palacio Municipal. Eso se llama predicar con el ejemplo.

Socialmente, el eje debe ser cultura, turismo y educación. Consolidar a Oaxaca de Juárez como el Centro Universal de las Culturas, estableciendo una Agencia Internacional de Promoción e Intercambio, no sólo para proyectar las expresiones del arte, sino fundamentalmente a los jóvenes, otorgándoles espacios de expresión y creación en todos los barrios. Recuperar la identidad, costumbres y festividades de nuestras colonias. En suma, consolidar a nuestra ciudad como la Metrópoli Mundial del Arte, convirtiendo a las agencias municipales en polos de desarrollo y empleo. Establecer en cada una de ellas una Clínica de Urgencias Médicas en coordinación con las Universidades y una cancha deportiva. Debe haber una atención permanente a discapacitados, tercera edad y grupos marginales. En lo personal, permíteme destacarlo Humberto, me declaro totalmente respetuoso y defensor de los derechos humanos, legales, sociales y personales del Movimiento Lésbico Gay y Transexual.

Políticamente me declaro como un demócrata de izquierda. Lo acredito con mi historia personal: Miembro del Comité de Huelga en el Movimiento Estudiantil del 68. En 1971, como líder de nuestra Universidad, tuve el privilegio de encabezar y lograr su autonomía; hoy orgullosamente Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fui el primer candidato del PRD a la gubernatura de nuestro Estado. Diputado Federal. En 1997, en representación de Porfirio Muñoz Ledo, Presidente Electo de la Cámara de Diputados Federal, negocié su instalación con el entonces Secretario de Gobernación Emilio Chuayfett, ante la indefinición del régimen por reconocer que la pluralidad había llegado al más alto recinto legislativo del país. Con el Ingeniero Heberto Castillo y Andrés Manuel López Obrador lanzamos una iniciativa de defensa de los recursos naturales de nuestros estados. Por ello estoy convencido que quienes aspiren a representar a la izquierda deben acreditarlo y no colgarse de las “marcas partidistas”. Y por supuesto, también acreditar experiencia y resultados en la administración pública.

HS: ¿Consideras que eso está pasando en el caso de la capital? ¿Individuos colgados de las marcas partidistas?

RC: Si me permites, Humberto, déjame decirte con toda responsabilidad. Ni Andrés Manuel, ni Meade, ni Anaya estarán en la boleta electoral del Municipio de Oaxaca de Juárez. Es importante recordar que en el ámbito local, Andrés Manuel tomó la decisión de impulsar por muchos años la carrera política de uno de los personajes más funestos de nuestro estado: Gabino Cué Monteagudo.

El saqueo a las arcas estatales por parte de Cué y su grupo político, su incapacidad estructural y mental para entender las necesidades de los oaxaqueños y su frivolidad permanente, profundizaron la pobreza, el desánimo y la posibilidad de imaginar un Oaxaca distinto, más igualitario y democrático.

Si bien queda la pregunta de qué pasó primero, si la traición de Gabino a López Obrador o el alejamiento de éste con Gabino, lo que es un hecho es que el impulso del hoy candidato presidencial a Cué prueba que, a la hora de escoger a individuos para cargos de elección popular en los estados, AMLO no es infalible. Y hoy, el error de Andrés Manuel en el 2010, se está repitiendo en el caso de nuestra capital de Oaxaca de Juárez.

En su afán por evidenciar a la mafia del poder, Andrés Manuel está cometiendo el error de impulsar en nuestra capital a un personaje cómplice de Gabino Cué. Los habitantes de Oaxaca deberán diferenciar lo nacional de lo local. Votar por Andrés no debe implicar votar por la cebra, gallina, burro, búho o pejelagarto que haya designado.

HS: ¿AMLO se equivocó de representante de su movimiento para la capital?

Te reitero, AMLO no es infalible. Se equivocó con Gabino Cué y se equivoca al imponerle a los capitalinos a un clon de Gabino y miembro de su mafia: Oswaldo García.