La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, en esta ciudad del sur de Tamaulipas planteó el compromiso de trabajar por un sistema de salud eficaz y eficiente, ser implacable contra la corrupción, fomentar y recuperar los valores en la sociedad.

Durante su gira proselitista en esta entidad fronteriza, que contempla diversos eventos en Tampico, y Matamoros, sostiene encuentros con simpatizantes, así como volanteos en calles de estas localidades.

Ante ciudadanos reunidos en un importante salón de eventos en Tampico, se dijo convencida de la necesidad indispensable de impulsar un México con valores, que recupere aspectos básicos como la ética, la honestidad, y la justicia, rubros que en estos momentos necesita el país.

Zavala enfatizó que en caso de llegar a la Presidencia detonará un verdadero acceso universal a la salud, un tema que dijo, no se ha logrado detonar como merecen los ciudadanos debido a la alta corrupción existente, donde siempre hay alguien que se mete para que la medicina no salga tan barata, o alguien que quiere comprar tapabocas a costos más elevados para beneficiar a un amigo.

“La medicina no llega a la clínica y pregúntenles a doctores, enfermeras, angustiados porque van a operar a un niño en la huasteca y le tiene que pedir a sus familiares que traigan gasas, guantes, es el drama que vive el país, por la corrupción”, dijo.

Agregó, “es el drama que viven miles de familias en México y miles de persona en servicios de salud, hartos de tanta corrupción, que hacen cuando el abuelo necesita el respirador y no sirve o el cáncer no diagnosticado porque el mastógrafo no servía, o los aparatos de rayos X que nadie quiso arreglar porque se robaron el dinero”.

Por ello, la aspirante a la silla presidencial reiteró su propuesta de un sistema de salud eficaz, donde la bolsa financiera tenga una mayor transparencia, se incremente el número de camas y hospitales, más eficaces.

Rememoró parte de su carrera política que incluye puestos directivos dentro de lo que fue su instituto político el PAN, Diputada local y federal, entre otros, donde reconoció ha tenido errores y equivocaciones; sin embargo, no la pueden acusar o señalar de actos de corrupción.

“Por eso sé que seré implacable contra la corrupción porque he visto el daño ocasionado, para mí la corrupción es como un delito y perdónenme, pero es delito de crimen organizado, lo que hemos vivido son gobernadores que hicieron lavado de dinero de lo que los están acusando, extorsiones, moches, eso es crimen organizado, es lo que está viviendo el país, seré implacable contra corruptos”, subrayó.

Aquí en el sur de Tamaulipas, Zavala externó como punto adicional, el impulsar la cultura de la legalidad fomentada desde la niñez, adolescencia en las escuelas desde nivel básico hasta universidad.

“Una cultura de legalidad de respeto a la Ley, donde ser honesto no sea un acto heroico, sino sea algo normal ser honesto, es el México que quiero y sé que es el México que ustedes quieren y lo quiero justo, con un sistema de justicia cercano a la gente, solidario, con educación sin disparidades”, concluyó.

Con información de Excélsior