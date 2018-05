Cuando te decimos ‘panda‘ ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si pensaste en sus manchas alrededor de los ojos podría ser que en un futuro dejen de ser una característica de estos animales.

Si, en serio, aunque no lo creas, muchos están perdiendo sus tiernos lunares oscuros y están siendo remplazados por costras y pelaje blanco.

De acuerdo con China Daily, varios científicos se dieron a la tarea de investigar porque en Chengdu, en la provincia de Sichuán, China, estos mamíferos están perdiendo su rasgo más distintivo.

En enero, un equipo dirigido por Luo Quingli, un oftalmólogo del hospital Huaxia Eye y Ran Yuping, un dermatólogo del Hospital West China, descubrieron que los icónicos círculos negros han ido disminuyendo por la pérdida de pelo.

“Los animales han perdido mucho pelo. El que está más grave incluso tiene ulceras alrededor de los ojos“, dijo Quingli.

Según sus estudios, esto se debe a que Sichuan es mucho más húmedo que otras áreas de China, ofreciendo un ambiente favorable para la propagación de ácaros y bacterias.

Aunque no más de 10 pandas se han visto afectados, los expertos están preocupados y se encuentran colaborando con otros especialistas de la Universidad Agricola de Sihuan para hacer frente a la enfermedad.

Los infectados han sido puestos en cuarententa y recibirán tratamientos potentes para tratar de erradicar la afección completamente.

La última declaración del hecho fue dada en enero y recientemente un involucrado dijo que no se tienen planes de compartir más datos sobre la salud de los pandas.

EL PANDA BAILARÍN

Aunque este título podría dar ternura, en el caso que te vamos a contar no es así.

Hace unos días se viralizó un video que muestra a un panda de siete añosllamado Kaihin en el Parque de la Montaña de Quianling en Guiyang, provincia de Guizhou.

Esto no se habría difundido masivamente de no ser porque la grabación muestra al animal balanceándose de un lado a otro a manera de ‘baile’.

Aunque para muchos el acto pareció adorable, otros internautas dieron a conocer su preocupación por el mamífero.

“¡Esto no es lindo! Este es un comportamiento repetitivo. El panda está sufriendo. Por favor, no te burles de él”, comentó una persona, obteniendo más de 1000″ me gusta “en Sina Weibo, el equivalente de Twitter de China

Por su parte, Wang Shuqun, un experto en criar pandas gigantes en la provincia de Sihuan, señaló en televisión estatal que el comportamiento podría ser un signo deproblemas mentales.

“Luego de permanecer tantos años en una habitación pequeña durante demasiado tiempo, [el panda] se pondrá inquieto y producirá un comportamiento repetitivo”, dijo Wang, quien se ocupó de Kaihin antes de que lo enviaran a Guizhou.

Si quieres ver el video da click aquí.