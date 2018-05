La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las herramientas más popularidad en el mundo. Solo en julio de 2017, registró 1,300 millones de usuarios activos.

En México también tiene una gran popularidad y es común usar esta app para comunicarse con amigos, familia o inclusive con tus colaboradores.

Ahora, una nueva “broma” de mal gusto llegó a la aplicación.

Algunos contactos envían un botón negro “que no se debe tocar o se congela el teléfono”.

En algunos teléfonos sí puede causar ese efecto, pero no te preocupes, no se trata de un virus o algo por el estilo.

Lo que sucede es que los creadores de la broma lograron esconder miles de caracteres en el mensaje y cuando se presiona la memoria RAM utilizada para WhatsApp se satura, por lo que se cierra la aplicación.

¿Cómo evitarlo?

La forma de que no se nos bloquee el terminal es sencilla, no pulsar en el mensaje, o eliminarlo directamente. Al menos, ya sabes que no hay ningún virus circulando por WhatsApp, y que se trata de una simple broma con una base que ya conocemos, informó Andro4All.

Pero, si caíste, no debes preocuparte, tu teléfono no sufrirá daños.

Con Información de Excélsior