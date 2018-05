La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de suspender la difusión del spot “¿Y si los niños fueran candidatos?”, no resuelve de fondo el tema del derecho de los menores a una mejor educación, determinó la organización Mexicanos Primero, en un comunicado.

“La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 30 de abril, fue que las medidas no se justificaban porque el mensaje no era propaganda política y no afectaba la equidad de la contienda, sino que es un ejercicio para informar a la sociedad de temas trascendentes.

“La controversia sigue, puesto que las ‘medidas cautelares’ ahora vigentes se desprenden de un análisis preliminar que aún no resuelve el fondo de la cuestión”, señaló Mexicanos Primero.

La organización de la sociedad civil indicó que atenderán la determinación de la Sala del TEPJF, relacionada con la transmisión del mensaje en radio y televisión abierta, pero seguirán utilizando las redes sociales.

“Vemos con optimismo que la resolución reconozca que las redes sociales y otros medios de comunicación distintos a la radio y la televisión están plenamente disponibles para las organizaciones de la sociedad civil durante el proceso electoral; seguiremos utilizándolas.

“Al mismo tiempo, vemos con preocupación que nuestro derecho a la libre expresión y la defensa que hacemos del derecho a la educación en México puedan ser coartados o limitados”, se indicó.

En su respuesta a la resolución del TEPJF, Mexicanos Primero afirmó que, pese a no compartir los criterios de los magistrados que resolvieron retirar el spot, no emitirán juicios de descalificación.

En el mensaje que se comenzó a difundir el fin de semana pasado, en televisión abierta y salas de cine, cinco menores parodian a los candidatos presidenciales, en un mensaje en el que exigen mejor educación.

En particular, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una controversia, al señalar que el mensaje pretendía orientar el sentido del voto.

El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el único que se ha pronunciado en contra de la Reforma Educativa puesta en marcha en la presente administración.

“Nos preciamos de contribuir a la fortaleza y vigencia de las instituciones, y no las denostamos ni descalificamos cuando sus cuerpos colegiados no coinciden con nuestros planteamientos.

“Tampoco adjetivamos a quienes resultan oponentes en los procesos, pues sabemos que eso no construye para la civilidad y el diálogo que requiere toda sociedad democrática”, señaló la organización.

Agregó que con el mensaje no se está violando el marco jurídico del país, al solicitar que se proteja el derecho de los menores a una educación de calidad.

“Desde la perspectiva de Mexicanos Primero, con el spot hacemos un llamado a proteger el derecho a la educación de niños y niñas en México y ello no viola la Constitución ni las leyes electorales, y menos aún las leyes que protegen el interés superior de la niñez.

“Será éste un caso paradigmático sobre la libertad de expresión en el país”, expresó Mexicanos Primero.

Con información de Excélsior