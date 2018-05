A pesar de la amplia ventaja que consiguieron en Ciudad Universitaria, al golear 4-1 a Pumas, en el campamento del América hacen desechan los excesos de confianza y hacen a un lado la soberbia para el duelo de vuelta de los cuartos de final contra los del Pedregal en el Estadio Azteca.

Agustín Marchesín, arquero de los azulcremas, consideró que la ventaja obtenida en la ida es buena, pero no definitiva, y aseguró que saldrán a matarse para finiquitar la serie en casa.

“Se sacó una buena ventaja, pero es un buen equipo, un club grande, estamos en una situación cómoda, pero no podemos relajarnos. Es un Clásico y tenemos que ganar, más en esta fase. La ventaja no es definitiva porque sabemos su capacidad, no tenemos que pecar de soberbios, ellos se van a matar, nosotros tenemos que hacer lo mismo para defender lo que hicimos allá”, dijo.

El guardameta americanista, quien recibió 14 goles en 17 partidos de fase regular, tiene claro el objetivo final, que es conseguir la estrella número 13 en la era profesional de la institución azulcrema. Es justamente esa reputación y grandeza del club la que imprime la obligación de ser campeón, consideró el argentino.

“Tenemos la obligación de afrontar todos los partidos como finales, nos quedan cinco, mañana tenemos que conseguir la victoria. La mentalidad es ganarles a todos los rivales que se pongan enfrente, tenemos que pensar en hacer bien las cosas, mentalizarnos en lograr el objetivo final que es ser campeón y hay que seguir por este camino con una mentalidad ganadora, porque esto es América, el equipo más grande de México”, finalizó.

El próximo sábado, América y Pumas se volverán a ver las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2018, en punto de las 19:00 horas, en el Coloso de Santa Úrsula.

Con información de Excélsior