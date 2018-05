El sector patronal de México levanta la voz y se pronuncia en contra del autoritarismo y el populismo, sin mencionar nombre de candidato presidencial, advierte que se “defenderá a cada empresario” del país. En referencia a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre supuestos liderazgos empresariales que buscan beneficiar al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Anaya.

“Esos radicalismos no tienen lugar en el México de hoy. Condenamos abiertamente, lo digo de manera clara e inequívoca, condenamos las descalificaciones que señalan que no coincidir con una opción política es una forma de corrupción, condenamos las declaraciones que imputan a miembros del sector empresarial, conductas imaginarias y desde luego inexistentes, porque vamos a defender, que no quede ninguna duda, a cada uno de los 36 mil empresarios”, dijo categórico el líder nacional de Coparmex, Gustavo A. De Hoyos en la LXIII Asamblea Anual de Coparmex Jalisco.

“Les decimos a todos los candidatos en todos los niveles que no se equivoquen, que defenderemos sí a Claudio (X. González), sí a Germán (Larrea), sí a Eduardo Tricio, sí a Alejandro Ramírez, pero sí a cualquier empresario que sea o pretenda ser privado a su derecho a disentir, a su derecho a emprender, a su derecho a defender la empresariedad”, añadió.

El líder empresarial advirtió que los hombres de negocio priorizan “la buena fe para encontrar coincidencias, vengan de donde vengan, en esto no vamos a dar un paso atrás… Todos perdemos, porque nadie, nadie es en sí mismo una isla… No preguntemos por quién doblan las campanas, doblan por ti, así que a hacer la tarea que el futuro de México está en juego”.

Estas declaraciones respaldan el desplegado publicado por los empresarios recientemente porque alguien que aspira a gobernar el país debe estar abierto a otros pensamientos aunque no se compartan.

Respalda IP jalisciense

Las cúpulas empresariales de Jalisco (Coparmex, Canaco y CCIJ) se pronunciaron por una visión de país que brinde libre empresa y certidumbre económica.

“La visión del país que queremos construir, el estado de derecho que brinde esa certidumbre. Estamos obligados a participar cien por ciento en lo político y cien por ciento apartidistas, nosotros no vamos a manifestarnos jamás a favor de algún partido”, señaló el líder patronal jalisciense, Mauro Garza Marín.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso lamentó las ideas “trasnochadas que pretendan dividir al país, eso es lo que estamos combatiendo, no una persona sino una visión de país en la que no estamos de acuerdo una gran mayoría (de empresarios)”.

Mientras que el líder del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel añadió: “Sí nos preocupa que alguien del equipo de un candidato o que se dice de un partido pueda tener manifestaciones en ese sentido. La última expropiación que hubo fue la petrolera y después la nacionalización de la banca en los 80´s y eso la mayoría de la población en México no lo recuerda, pero en aquel tiempo el sector privado no daba más del 20% de los empleos formales del país, el 80% de los empleos formales los daba el sector gobierno y eso daba una posición más débil al sector privado. Hoy han cambiado las cosas. Hoy el sector privado es quien da el empleo y quien genera el bienestar en el país y no podemos permitir manifestaciones de ese tipo, se debe exigir respeto, a una postura en este sentido, y sí nos preocupa que dentro del equipo de un candidato haya gente que se atreva a manifestar que puede darse expropiación de empresas por el simple hecho de llegar al gobierno. Se está atacando directamente al sector privado y no lo vamos a permitir”.

Con información de Excélsior