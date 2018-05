En la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión de la CIRT, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia respondió al desplegado del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que calificó de “calumnia e injuria” la aseveración del tabasqueño en cuanto a que pretenden apuntalar la candidatura de Ricardo Anaya, aspirante presidencial del PAN, convenciendo al presidente de México, Enrique Peña Nieto para que decline, José Antonio Meade, candidato del PRI.

Frente a la postura del Consejo Mexicano de Negocios, López Obrador expresó categórico “ya basta, háganse a un lado porque ustedes son responsables, en buena medida de la tragedia nacional” y de la inseguridad porque se abandonó al pueblo y no se le dieron oportunidades.

Sin embargo, el candidato de MORENA, el Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social reiteró su decisión de “no perseguir a nadie ni actuar fuera de la ley” cuando sea en presidente de México.

Más advirtió que no permitirá que este mismo grupo, que orquestó la guerra sucia en su contra en el 20006, impida que haya una auténtica democracia en el país sólo porque no quieren dejar de robar y mandar.

Destacó incluso que antes firmaban sus posiciones y hoy ese mismo grupo se dedica tan sólo a financiar la guerra sucia en su contra como el spot de Mexicanos Primero donde aparecen puros niños o como el documental del “Populismo en América Latina”.

“Ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida, es el grupo que se opone a que haya un cambio en México porque les ha ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo, le ha ido muy mal al país; entonces por eso no quieren que haya un cambio de régimen y para ser claros no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar”, afirmó.

La respuesta del puntero en las encuestas presidenciales no quedó ahí, pues tildó de ingratos a los empresarios que lo señalan ya que antes “encumbraron” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y hoy no es así.

“Se sienten los dueños de México, tienen confiscadas las instituciones, el gobierno no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz (…) que hace y deshace; pensaban ahora en la campaña que iban a seguir igual, tirando la piedra y escondiendo la mano (…) difamando con guerra sucia y que no se les podía señalar (…) es nada más decirles ya, basta, han robado mucho, han destruido al país, han desgraciado al pueblo, háganse a un ladito, ya”, aseveró López Obrador.

En cuanto a la reforma energética el comunicador Mario Campos le preguntó cuál sería su actuar como presidente de la República.

El tabasqueño recalcó que se revisará uno a uno de los contratos que se suscribieron para saber “si efectivamente es un buen negocio para México” como se asegura.

TODAS LAS CONCESIONES SE MANTENDRÁN: AMLO A LA CIRT

En su mensaje a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, López Obrador aclaró que todas las concesiones se mantendrány no tiene intenciones de reformar el marco legal que actualmente prevalece en la materia.

También dijo que, de ser el próximo presidente de México, respetará la libertad de expresión y el gobierno protegerá a los periodistas para que ya no existan agresiones en agravio de ellos como se ha registrado en los últimos años.

Agregó que su idea en cuanto a los tiempos oficiales del gobierno de la República es utilizarlos en labores sociales, para lo cual ” está seguro” podrá llegar a un acuerdo con los concesionarios.

Con información de Excélsior