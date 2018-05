México es el país con mayor obesidad en América Latina, según un documento presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Oaxaca es el segundo estado con más obesidad en adultos y el primer lugar con obesidad infantil, según los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) al cierre de 2017, y la tendencia continúa en lo que va del 2018.

El 30% de los infantes en Oaxaca sufre obesidad o sobrepeso, independientemente del porcentaje de niños que, en contra parte, padecen desnutrición severa.

Siete de cada diez oaxaqueños mayores a los veinte años de edad son obesos, esto indica que existe un millón 398 mil 287 habitantes con obesidad.

Según datos revelados por la OMS, durante los 23 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México consume casi la misma cantidad de productos nacionales que estadounidenses, perdiendo así autonomía en su dieta.

Ante el incremento de obesidad infantil debido a la ingesta de comida chatarra en planteles educativos y sus alrededores, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), mantienen una campaña para hacer conciencia sobre esta situación.

Las acciones no solo están enfocadas a la comunidad estudiantil, sino a profesores, así como a padres de familia para que lleven a cabo acciones en beneficio de los menores de edad.

Se mantiene supervisión a través de la Cofepris y la Secretaría de Salud, pues en el Congreso local se encuentra detenida una iniciativa para que se lleve a cabo este proceso sobre los alimentos que se expenden en las escuelas.

En este sentido, tanto el IEEPO como los SSO promueven cursos y talleres en los cuales se les informa sobre los beneficios de consumir alimentos nutritivos, así como los efectos dañinos en la salud que provoca la ingesta de alimentos chatarra como sucede con la obesidad y las enfermedades que se generan por esta situación.

Para lograr mayor eficacia, las pláticas, que se realizan en base al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria número 559, en los planteles educativos de toda la entidad, y que están a cargo de médicos y nutriólogos adscritos a la Unidad de Escuela y Salud del IEEPO.

A través de estas medidas, se involucran no solo a la comunidad estudiantil, sino al personal docente, así como a padres de familia, quienes hacen consciencia de los problemas graves que se tienen en la actualidad por no cuidar la alimentación, y que no solo debe ser cuidada en los planteles educativos sino desde los hogares.

Esta iniciativa ha tenido resultados satisfactorios, ya que las personas encargadas de las cooperativas escolares en primarias y secundarias, así como del personal docente y padres de familia, están cambiando y mejorando sus hábitos.

Se ha observado que se han hecho modificaciones en los productos que se venden a los niños, sustituyendo las golosinas y comida chatarra en su mayoría, para contribuir en los procesos alimenticios de los menores para que se reduzcan los riesgos a la salud.

Sin embargo, en el Congreso estatal se encuentra detenida una iniciativa para establecer la supervisión de los alimentos que se expenden en las escuelas, la cual generaría mejores condiciones, pues se tendría la posibilidad de hacer los cambios requeridos y hacer propuestas para que los niños consuman alimentos que les van a favorecer.