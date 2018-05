El Congreso Nacional Indígena (CNI) y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, dijeron no a la invitación que por vía telefónica les hizo el padre Alejandro Solalinde para sumarse a la campaña de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ y a su eventual gobierno, al considerar que Andrés Manuel López Obrador es parte del mismo sistema capitalista.

En conferencia de prensa, la que fuera aspirante independiente a la Presidencia de la República, anunció que no harán alianzas electorales ni llamados a votar por ningún candidato o partido político.

Detalló que durante la etapa de recolección de firmas recibió también cartas de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón, para buscar incorporarlos a sus campañas proselitistas.

“El proceso electoral es un gran cochinero, en el cual contiende quien pudo falsificar miles de firmas y quien tiene los miles de millones de pesos que le permiten coaccionar y comprar el voto, mientras la mayor parte del pueblo de México se debate entre la pobreza y la miseria.

“Por eso nuestra propuesta no es igual, por eso no estamos haciendo campaña, por eso no nos pusimos a falsificar firmas, ni a buscar y gastar dinero que el pueblo de México ocupa para atender sus necesidades vitales, por eso no ocupamos ganar ninguna elección ni revolvernos con la clase política”, manifestó.

Marichuy y los representantes del CNI explicaron que continuarán recorriendo las comunidades para escuchar a los pueblos originarios y seguir organizándose desde abajo, para llegar a su consejo nacional en octubre y definir los pasos a seguir.

Sobre su estado de salud, después del accidente que sufrió su caravana en una carretera de Baja California Sur, María de Jesús Patricio Martínez aseguró que se encuentra muy bien, recuperándose de la fractura que sufrió, por lo que pronto el médico le quitará el yeso que todavía lleva en la mano izquierda.

