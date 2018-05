Una firma de inversión privada emergió el martes como la postora ganadora de The Weinstein Co., el estudio que se fue a la bancarrota tras el escándalo de violencia sexual protagonizado por su cofundador, el desacreditado magnate de Hollywood, Harvey Weinstein.

The Weinstein Co. anunció en un comunicado que ningún otro postor hizo una mejor oferta que la que Lantern Capital, con sede en Dallas, hizo el mes pasado, cuando ofreció 310 millones de dólares en efectivo por los activos de la compañía. La aparición de otro postor calificado habría desatado una puja que habría llevado a un precio más alto.

La venta está sujeta a la aprobación de una corte de bancarrotas de Delaware que ha fijado una audiencia para la próxima semana. La venta enfrenta numerosas objeciones que deben resolverse, algunas de estrellas que incluyen a Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Brad Pitt, quienes alegan que se les debe dinero de algunos proyectos.

The Weinstein Co. se declaró en quiebra en marzo, sucumbiendo a un destino que trató de evitar desde que el escándalo que llevó a la destitución de Harvey Weinstein como su director ejecutivo estalló en octubre. Unas 80 mujeres, entre ellas actrices prominentes, han denunciado a Harvey Weinstein desde acoso hasta violación.

Los principales activos de la compañía con sede en Nueva York son una lucrativa biblioteca de 277 películas, un negocio de producción de televisión, y un portafolio de películas sin estrenar que incluyen cuatro filmes listos para su distribución y otros proyectos en varias etapas de producción.

Lantern también acordó asumir unos 125 millones de dólares en deudas relacionadas con proyectos y cubrir obligaciones vinculadas a la asunción de ciertos contratos y arriendos.

“Estamos honrados por el reconocimiento de la junta y su aceptación de la adquisición propuesta por Lantern”, dijo Lantern en un comunicado.

La compañía dijo que estaba “comprometida a proveer contenido de primera con una fuerza laboral diversa y un ambiente seguro fundado en una cultura de respeto y creatividad”.

En un giro de último minuto, una compañía formada por el productor de Broadway Howard Kagan hizo una oferta el martes y solicitó una extensión para completar la debida diligencia. Pero The Weinstein Co. declinó considerarla al decir que carecía de “un acuerdo de compra, un compromiso financiero, un depósito y un número de otros requisitos”.

La oferta de Kagan contaba con el apoyo de cinco mujeres que han presentado demandas colectivas contra Harvey Weinstein. En un comunicado, las demandantes dijeron que se opusieron a la venta a Lantern porque esta no garantizaba un fondo de compensación para las acusadoras.

En una carta, Kagan delineó un plan que incluía 25 millones de dólares, además del 4% de las acciones de la compañía, para las acusadoras de Weinstein. Y propuso un pago en efectivo de 5 millones de dólares, y el 1% de las acciones en la nueva compañía, para empleadas y exempleadas con quejas contra Weinstein.

“Lo que realmente debería ocurrir aquí es que la compañía sea vendida de una manera que las víctimas sean atendidas”, dijo Kagan.

Kagan, un exgerente de fondos de inversión convertido en productor de Broadway, suele trabajar con su esposa Janet. Juntos ganaron premios Tony por las reposiciones de “Pippen” en 2013 y “Porgy and Bess” en 2012. Su más reciente incursión en Broadway no terminó bien. Al llevar “Natasha, Pierre and The Great Comet of 1812” a las tablas con Josh Groban, la pareja enfrentó críticas por el modo en que manejó el reemplazo del cantante pop.

Lantern ha pasado meses en conversaciones sobre la adquisición de The Weinstein Co. Ha sido parte de un grupo de inversionistas encabezado por la empresaria María Contreras-Sweet, quien estuvo involucrada en negociaciones prolongadas y por último infructuosas para adquirir la compañía.

El fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman, quien presentó una demanda en nombre de las empleadas de The Weinstein Co., ha exhortado a cualquier postor a incluir un fondo de compensación para las víctimas.

“Desde el principio hemos subrayado la importancia de compensar adecuadamente a las víctimas, proteger a los actuales empleados y asegurar que los delincuentes no sean recompensados”, dijo Amy Spitalnick, una vocera de la oficina de Schneiderman. “Continuaremos presionando para lograr esas metas fundamentales”.

Con información de Excélsior