Es falso que empresarios solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto apoyar a Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, dijo el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

En respuesta a una pregunta sobre la supuesta petición de algunos empresarios al presidente Peña para que apoye a Anaya, el vocero respondió:

“Fake News otra vez, no hubo tal solicitud; y por supuesto, al no haber una solicitud pues no hubo una respuesta”.

En la previa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, también rechazó que este sector tenga candidato o promueva el voto corporativo.

Esto en función a la controversia desatada por la posible declinación de los candidatos José Antonio Meade y Margarita Zavala, a favor de Ricardo Anaya, segundo lugar en las encuestas y quien, según analistas, sería el único que pueda derrotar a Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 1 de julio.

Con información de Excélsior