¿Cuántas horas dormiste ayer? ¿Qué tal tu vida sexual hoy? Sí, efectivamente estos dos temas están relacionados y, ¡tú puedes hacer algo al respecto!

De acuerdo con la Universidad de Michigan, dormir bien aumenta 14% las posibilidades de excitarse al día siguiente, lo que incrementa la probabilidad de tener más sexo.

El estudio se realizó durante dos semanas en 171 mujeres, demostrando que las mujeres que dormían más, no solo aumentaban su deseo sexual, también sus relaciones eran de mejor calidad porque contaban con mayor ánimo y energía.

Por ello, tenemos algunas recomendaciones para dormir más y mejorar tu vida sexual:

Realiza alguna actividad física, así terminarás más cansada después de hacer ejercicio, permitiéndote dormir más. Además te mantendrás en forma y saludable.

Aleja aparatos electrónicos, si eres de las personas que está acostumbrada a dormir con la televisión encendida, debes saber que tu cuerpo no descansa igual porque está expuesto a la luz y al sonido, ¡no lo hagas!

Evita alimentos con cafeína, el cigarro y alcohol, porque tienen el efecto contrario a dormirte, ponen tus sentidos en alerta.

Revisa la temperatura de tu habitación, logra un ambiente cómodo, la temperatura ideal es 20°C.

Si no puedes dormirte, ¡mejor levántate! Correcto, si han pasado 20 minutos y no has podido conciliar el sueño, levántate y camina un rato, ve al baño, toma un vaso de leche. La idea es relajarte, pero es importante que no uses tu celular o aparatos electrónicos porque estos te pueden distraer más.

Y sobre todo, calcula tu tiempo y organízate para ir a la cama temprano. Toma en cuenta la hora de levantarte, para que puedas dormir mínimo tus ocho horas.

Además, ¡el sexo nos mantiene más jóvenes!

Estudio realizado por especialistas del Posgrado de Medicina y Estilos de Vida de la Universidad de Harvard, concluyeron que tener sexo ayuda al cuerpo a liberar sustancias químicas que pueden reparar células revitalizantes, permitiendo lucir más jóvenes.

Ahora ya sabes, los trastornos del sueño no solo tiene consecuencias de estrés, falta de concentración y aumento de peso, también puede afectar tu vida sexual. ¡Duerme bien!

Con información de Excélsior