La familia luchística está de luto por la pérdida irreparable de uno de los grandes rudos de este deporte, este martes, Universo 2000, Andrés Reyes falleció, en Lagos de Moreno, Jalisco. Rayo de Jalisco Jr., que sostuvo una gran rivalidad con los Hermanos Dinamita lamentó la muerte de quien fuera uno de sus grandes rivales, no sólo arriba de los cuadriláteros sino también fuera de ellos.

La rivalidad inició entre Cien Caras, Carmelo Reyes, hermano mayor de los Lagos de Moreno y Rayo de Jalisco Jr., y continuó con Máscara año 2000 y Universo 2000. Grandes duelos protagonizaron los jaliscienses en todas las arenas en donde se enfrentaban, ya se daban literalmente hasta con la “cubeta”.

Rayo de Jalisco Jr. recuerda que la última lucha como profesional que tuvo Universo 2000 fue ante él en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Casi al término de la tercera caída, a Andrés Reyes le dio un infarto, nos estábamos dando en la torre como siempre, de repente sentí que su cuerpo se aflojó, no sé que pasaba, se acabó la lucha, hubo mucho movimiento, llegaron varias ambulancias, me avisaron que a Universo 2000 se lo habían llevado al hospital, ya que había tenido un infarto“, comentó.

Andrés Reyes permaneció 15 días en el hospital y después fue trasladado a Monterrey, Nuevo León, fue la última vez que actuó arriba de los encordados, ya que después se anunciaría que jamás volvería a luchar, dijo Rayo de Jalisco Jr.

Agregó que a pesar de odiarse tanto por la gran rivalidad que sostuvieron lamenta su partida.

“Fue un gran rudo para la afición, un gran padre de familia, es la primera persona que realmente siento su partida”, señaló.

Universo 2000 quería vengar a como dé lugar a su hermano Carmelo Reyes (Cien Caras), ya que Rayo de Jalisco Jr, le quitó su máscara. Estuvo a punto de retirar de la lucha libre a su gran rival en una lucha que se efectuó en la Arena Coliseo de la Ciudad de México.

Rayo de Jalisco Jr, comenta que Andrés Reyes, le aplicó un martinete, no para ganarle la lucha, sino para retirarlo de ella.

“Él quería vengar a sus hermanos, fue el día más triste de mi vida, recuerdo que aquella noche Universo 2000 me aplicó un martinete, me dejó parapléjico 28 días, no podía mover ninguna parte del cuerpo, me sentía muy triste, me tenían que dar de comer en la boca, me rompió todos los músculos del cuello, varios discos de la columna vertebral, hasta que se me desinflamaron me llevaron al hospital para que me operaran. Recibí todo el apoyo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Me pusieron una placa de titanio, hasta la fecha la llevo, toda mi vida me voy a acordar de Universo 2000 por aquel martinete que me aplicó en la Arena Coliseo, de la Ciudad de México y que a punto estuvo de retirarme de la lucha libre“, comentó Rayo de Jalisco Jr.

La muerte de Andrés Reyes, originario de Lagos de Moreno, Jalisco, caló fuerte en Rayo de Jalisco Jr, a pesar de la gran rivalidad que sostuvieron arriba del cuadrilátero y en donde protagonizaron muchas encarnizados.

Universo 2000 siempre será recordado por su entrega y dedicación a la lucha libre, sus sobrinos Sansón y Cuatrero, hijos de su hermano Carmelo Reyes, son sus alumnos.

Descanse en paz Andrés Reyes, (Universo 2000).

Con información de Excélsior