Los primeros centroamericanos de la Caravana Migrante fueron admitidos por las autoridades migratorias para ser enviados ante un oficial de asilo, y de ahí a un centro de detención donde un juez de asilo revisará cada uno de sus casos. Podrían ser admitidos en territorio norteamericano o podrían ser deportados a sus respectivos países.

Dejaron la relativa comodidad de un albergue, donde las tiendas de campaña los protegerían del frío, pero al menos contarían con baños y con comida caliente, pero la decisión final fue la de visibilizar su presencia acampando a las puertas de Estados Unidos.

Pero el flujo no es ágil: solo 8 migrantes fueron recibidos por el Custom and Border Protection (CBP) este lunes, y 6 miembros de dos familias durante las primeras horas del martes, a los que se sumaron otros grupos que totalizaron 25 centroamericanos. A la cifra de arribo de más de mil viajeros, se sumaron otros extranjeros y hasta mexicanos que llegaron a Tijuana para pedir asilo político bajo el argumento de huir de la violencia de estados como Michoacán o Guerrero.

Duermen sobre cobijas y colchonetas, y los más afortunados dentro de tiendas de campaña, y a falta de baños portátiles, deben pagar 5 pesos para entrar a los baños públicos instalados en el área.

Comen lo que las personas les obsequian, o lo que algunos grupos de apoyo a migrantes les han donado, y pasan las horas en una espera que parece no tener fin. Los adultos se agrupan y charlan, los niños improvisan juegos.

No hay forma de encender fogatas, como lo hicieron en algunos puntos a lo largo de su travesía, y no pudieron llegar a Tijuana en un clima primaveral más frío: 11 grados durante las noches y ligeras lloviznas que empapan su ropa, sus pocas pertenencias y hasta sus juguetes de peluche.

Christopher y Braian, dos niños procedentes uno de El Salvador y otro de Honduras, juegan al jenga en el suelo, y cuentan cómo pasaron la noche.

“Mucho frío” coinciden, y cuentan cómo durmieron pegados a sus padres, con quienes buscan llegar a Estados Unidos.

“Los migrantes han pasado la represión y definitivamente regresar a su país donde los van a matar, yo creo que es mejor esperar el tiempo que tengan que esperar”, aseveró Irineo Mújica, coordinador de la Caravana Migrante.

“Están tratando de reprimir a la caravana, sabemos que hay una presión enorme de parte del gobierno americano para tratar de que sea invisible, en conjunto con migración y el gobierno americano nos han estado hostigando que van a utilizar la fuerza para que salgamos de aquí para que nos vayamos debajo de la tierra donde no nos puedan ver”, agregó.

El coordinador de esta caravana lamentó que elementos de la Policía Estatal Preventiva han detenido a algunos migrantes, los cuales son entregados al Instituto Nacional de Migración.

“De parte de la Policía Estatal ha estado levantando a los migrantes que se quedan solos, tenemos una trans que se llevaron detenidos y tratan de entregarlos de una manera ilegal a migración han intentado reprimir esta caravana desde un principio y siguen haciendo el trabajo de Donald Trump”, planteó.

Olga Caballero es originaria de El Salvador ha hecho un largo camino, pero su pequeño hijo que tienes menos de un año de edad, contrajo una infección, el problema se agudiza.

“Le ha dado mucha fiebre, tos gripe y me le han dado mucho medicamento ahora ya hasta sus oídos los tiene malos. Sigue igual nadie ha venido nadie me lo checa y así estamos a ver qué tal”, dijo la mujer migrante.

En medio de esta caravana, formada por una migración forzada ante la violencia y la persecución política, también hay un grupo de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual. Ellos han sido perseguidos por sus preferencias. La larga travesía de un mes, esperan valga la pena.

Igual que el resto de los migrantes, también han dormido aquí en el frio, tapados con plásticos, papel o cobijas donadas.

“Esperar y estar aquí hasta que nos atiendan y que nos echen la mano, en Estados Unidos Donald Trump debe saber que somos seres humanos. No creo que se pongan en el plan como en nuestros países donde no tenemos derecho a nada, nosotros somos personas, seres humanos. No somos un monstruo”, dijo Mayory Alexandra.

La lucha de los migrantes no cesa y cada vez es más fuerte, aseguró Irineo en medio del campamento que montaron los migrantes en el puerto fronterizo de Estados Unidos.

“Esperar, esperar qué más queda, ¿cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, caminamos un mes y regresar a una violencia a que los maten, es impensable” , dijo Irineo.

A través de un comunicado de prensa Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que ya se alcanzó la máxima capacidad en el puerto de entrada de San Ysidro, por ello los solicitantes deberán esperar en el exterior.

Indicaron que por ahora CBP trabaja para procesar a aquellos que ya están dentro de las instalaciones. A medida que haya espacio y recursos suficientes disponibles, los oficiales podrán llevar a los migrantes adicionales al puerto para su procesamiento.

“No existen condiciones ni para los centroamericanos ni para los mexicanos, los que van desplazándose por el territorio nacional, primero se encuentran con estafadores, gente que los roba sus partencias, delincuentes, secuestradores, incluso sabemos de gente que ha sido secuestrada y les piden recursos a sus familiares”, dijo Miguel Moctezuma Longoria, Investigador Universidad Autónoma de Zacatecas.

En los últimos años, en México ha crecido la migración forzada por la violencia y debe existir protección para los migrantes.

“Sabemos que no pueden regresar esos migrantes que huyen de sus comunidades y no pueden regresar porque atentarían contra su vida. Si hubiera recursos para apoyar a los asentamientos de los desplazados seria fabuloso”, puntualizó.

Con información de Excélsior