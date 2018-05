Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cumplieron el segundo día de paro laboral en el estado de Chiapas.

Este martes marcharon en 24 puntos de la geografía estatal, entre ellos en la capital del estado, para demandar solución a sus planteamientos.

Desde el lunes 30 de abril, los maestros iniciaron un paro laboral por 72 horasque culminará este miércoles, luego de que lleven a cabo diversos bloqueos intermitentes, para difundir sus acciones y demandas.

José Luis Escobar Pérez, vocero de la CNTE, informó que se dio un acercamiento con instancias del gobierno del estado, con el fin de acordar los pagos rezagados a maestros interinos que en algunos casos suman hasta tres años sin poder recibir sus gratificaciones.

“Ahí te puedo decir que los descuentos no es un tema relevante para la lucha magisterial. Los descuentos siempre se han dado, pero también se nos ha devuelto y si no nos lo devuelven pues no hay ningún problema. La Lucha hoy trasciende lo económico, la lucha es por la defensa de la educación pública y el empleo”, afirmó.

EN MICHOACÁN EXIGEN MESA NACIONAL

Para replicar la exigencia de la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno federal, la CNTE salió a las calles en Michoacán.

En el marco del paro de 72 horas que mantienen los profesores democráticos, a nivel estatal exigen solución a demandas locales como la regularización administrativa para garantizar la estabilidad laboral de docentes adheridos a la Coordinadora, además del pago de bonos, temen que el bono del 15 de mayo por el Día del Maestro no llegue.

“Lo que tememos es que todos esos bonos que se van a empezarse a dar, por ejemplo el del 15 de mayo que es un bono que se da al magisterio, a los docentes, pues está en riesgo nuevamente si no se ha pagado los anteriores esta es una condición que también pueden tener estos bonos nuevos”, explicó Gamaliel Guzmán Cruz, secretario de Gestión Sindical de la CNTE en Michoacán.

Los profesores democráticos marcharon en el primer cuadro de la capital michoacana, precedidos por sindicatos afines al Frente Cívico Social, al cual pertenece la CNTE.

EN LA CDMX TAMBIÉN MARCHARON

Algunos integrantes de la CNTE se reunieron en Eje Central e Izazaga para posteriormente marchar al Zócalo capitalino por el Día del Trabajo, exigieron solución a los planteamientos de la Coordinadora y aumento a sus salarios.

Con información de Excélsior