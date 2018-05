Seguro esta nota la estas leyendo desde Facebook, si no es así probablemente cuando termines de leerla abrirás tu app y te sumergirás en el mundo virtual.

Desde que hace algunos años cuando se popularizó el uso de redes sociales estas no han ido más que en aumento.

Aunque alrededor del mundo existan cientos, la creada por Mark Zuckerberg(Facebook) es la más popular en 119 de 134 países, según el más reciente estudio realizado por Vincenzo Consenza, con datos de Google Trends y Alexa.

Aunque recientemente ésta ha tenido sus malos momentos por el escándalo de privacidad de datos su popularidad no ha bajado.

En un intento por redimirse, el joven de 33 años por fin ha escuchado las súplicas de los internautas: próximamente incorporará a nivel mundial el botón ‘no me gusta’.

De acuerdo con The Independent, por ahora la fase prueba sólo se encuentra disponible para Nueva Zelanda y Australia y sólo para un número limitado de publicaciones.

Como tal NO es un botón de desagrado pues no es una manita con el pulgar hacia abajo, sino una flecha, que sólo se debe utilizar para calificar comentarios, videos o fotos abusivos o irrespetuosos.

En 2015 cuando se le preguntó a Zuckerberg por qué no lo integraba el contestó los siguiente:

“No todo momento es un buen momento”.

Fue en esa época cuando añadieron las diversas reacciones para calmar las aguas: Me gusta, me encanta, me divierte, me sorprende, me entristece y me enoja.

Lo cual también fue duramente criticado, pues varias personas aseguraban que el botón ‘me enoja’ incitaba al odio.

Al parecer nada los tiene contentos.

Con información de Excélsior