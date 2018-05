Más allá que los números señalan que América parte como favoritos sobre Pumas de la UNAM, el técnico Miguel Herrera que esta es una nueva historia y necesitan algo más para merecer un resultado positivo.

“Eso es historia, estadística y cada partido es algo nuevo, saldremos con la idea que es un partido a muerte, sólo pensamos en los dos partidos que tenemos”, subrayó.

Manifestó que la derrota con Puebla en la fecha 16 del Clausura 2018 de la Liga MX les dejó una gran enseñanza en el sentido que no es suficiente con la playera ni con la presencia.

“No podemos entrar a una cancha pensando que podemos ganar con los jugadores y el nivel, sino saber que debes hacer el mismo esfuerzo que el rival, mínimo, hablamos con los muchachos que eso no podía pasar”, apuntó.

En conferencia de prensa en Coapa, el estratega descartó que el tener más experiencia en este tipo de instancias respecto a su homólogo del cuadro auriazul, David Patiño, sea algo que incline la balanza a su favor.

“Armamos los equipos y hablamos de las vivencias que tuvimos o ves lo que puede cambiar de una Liguilla a otra, pero en estos partidos los jugadores deben salirse a matar, morirse en la cancha por conseguir el resultado”, apuntó.

Explicó que América puede ser favorito, pero deben confirmarlo con un desempeño positivo que sea suficiente para superar al rival.

“Cada partido es una nueva estadística. No por eso está la obligación de seguir con la hegemonía, si se logra marcamos más tendencia, pero son números. Tenemos claro que si no lo hacemos en la cancha la estadística no juega”, expresó.

América y Pumas se verán las caras este miércoles en el estadio Olímpico Universitario a las 19:30 horas, dentro de la ida de cuartos de final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. El duelo de vuelta será el próximo sábado a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

