El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó hoy que planea retirarse del acuerdo nuclear con Irán y respaldó la denunciadel primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que Teherántiene un programa nuclear “secreto”.

“Lo que hemos aprendido hoy sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100 % (sobre el acuerdo nuclear de 2015)”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

Trump habló así minutos después de que Netanyahu compareciera ante la prensa en Tel Aviv para revelar documentos que supuestamente muestran queIrán tiene un programa armamentístico nuclear secreto, y asegurara que Teherán está engañando al mundo, en referencia al acuerdo multilateral de 2015 que limita su programa atómico.

“Esa simplemente no es una situación aceptable”, aseguró Trump en alusión al supuesto programa secreto de Teherán.

El presidente estadunidense planea anunciar antes del próximo 12 de mayo si retira a su país del acuerdo nuclear que su predecesor, Barack Obama, firmó con Irán en 2015 junto a Alemania, Francia, China, Rusia y el Reino Unido, y que está destinado a contener sus actividades atómicas a cambio de un alivio de las sanciones.

“El día 12 o antes voy a tomar una decisión. No voy a decirles lo que haré, pero mucha gente cree que lo sabe. Eso no significa que no negociaré un nuevo acuerdo”, subrayó Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, opinó la semana pasada tras reunirse con Trump en la Casa Blanca que es probable que el presidente estadunidense decida retirarse del pacto multilateral, y le instó a negociar un nuevo acuerdo más amplio con Teherán que afronte sus preocupaciones.

Preguntado por si no le preocupa que una retirada del acuerdo nuclear iraní pueda enviar el mensaje equivocado a Corea del Norte en plena negociación de Estados Unidos con ese país para la desnuclearización de la península coreana, Trump respondió que, al contrario, esa decisión “enviaría el mensaje correcto”.

“En siete años, ese acuerdo (nuclear con Irán) habrá caducado e Irán será libre para crear armas nucleares. Siete años es mañana. Eso no es aceptable”, recalcó Trump.

En enero, Trump amenazó con retirarse del acuerdo con Irán si los países europeos firmantes del pacto de 2015 (Francia, Reino Unido y Alemania) no negociaban con él cuanto antes un acuerdo paralelo que corrigiera los “defectos” del arreglo original.

Trump considera inaceptable los plazos para la caducidad de ciertas restricciones al programa nuclear iraní incluidos en el acuerdo de 2015, y que ese pacto no afrontara el programa de misiles balísticos de Teherán ni sus supuestas actividades perniciosas en la región.

Con información de Excélsior