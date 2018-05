Con pendientes como la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la eliminación del fuero para servidores públicos, el Senado de la República cerró este lunes los trabajos del periodo ordinario de sesiones de la LXII y LXIII Legislatura.

Entre logros y críticas, líderes de las bancadas y el presidente de la cámara hicieron un balance de los trabajos durante los últimos seis años, destacando: las reformas estructurales; los paquetes en transparencia y rendición de cuentas; y en derechos humanos y protección a víctimas.

“Aprobamos durante estos seis años, 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes, de las que destaco: 11, en materia de seguridad pública y justicia; 4, educativas; 5, político-electorales; 2, de telecomunicaciones; 11, que componen el nuevo marco legal energético; 18, para regular las relaciones económicas; 3, encaminadas a brindar mejores condiciones de salud y mejorar al medioambiente y 6, para mejorar la transparencia y combatir la corrupción”, dijo en tribuna Ernesto Cordero, presidente del Senado.

Además de las 31 reformas constitucionales, también se aprobaron 849 reformas en todas las áreas y 133 instrumentos internacionales. La oposición resaltó el trabajo de la cámara, pero destacó los pendientes.

“No obstante estos avances, como ejemplo del contraste en las expectativas y realidad esta Legislatura concluye sus trabajos ordinarios sin haber nombrado al Fiscal General de la República y al Fiscal Anticorrupción”, apuntó Luis Sánchez, coordinador del PRD.

Manuel Bartlett, quien celebró que la bancada del PT creciera de cinco a 19 integrantes, por recibir a senadores del PRI, PAN y PRD, criticó el paquete de reformas estructurales, iniciando por el Pacto por México.

“La Reforma Energética fue impuesta violando los requisitos que establece el artículo 135 para reformas constitucionales. Además, de violación a los reglamentos internos”, dijo el senador.

Los líderes de las bancadas del Partido Verde, Carlos Puente, y del PRI, Emilio Gamboa, defendieron las reformas estructurales y todo el trabajo en el Senado.

“En el ciclo parlamentario más productivo que ha habido en la historia de nuestro país, y aquí ha venido, compañeros, a decir que todo lo que hicimos fue mal. No, no se equivoquen, hicimos cosas muy importantes para el futuro de nuestro país, nuestros hijos y nuestros nietos nos lo van a agradecer, no tengan duda”, dijo Gamboa Patrón.

Durante la ceremonia, en la que estuvieron presentes integrantes de los tres poderes de la Unión, la tribuna fue aprovechada con fines electorales, para exponer la visión de los candidatos presidenciales.

“La apertura a la posibilidad de gobiernos de coalición dará mejores gobiernos y México podrá dejar de ser un país de un solo hombre”, dijo Fernando Herrera.

La LXII y LXIII Legislatura se desarrollaron en 437 sesiones, y también cerró con la ratificación mil 31 grados militares y 857 grados navales; y 175 personas embajadores, cónsules generales y representantes permanentes de México en el exterior.

Con información de Excélsior