Un 30 de abril nacieron los actores Kirsten Dunst, Ana de Armas, Jill Clayburgh, Al Lewis, Guillermo Capetillo y Jan; la reina Juliana de Holanda; el barítono Jorge Chaminé; el cantautor Dorival Caymmi; los cantantes Willie Nelson y Bobby Vee; al igual que los cineastas Edwin Porter, Jane Campion y Lars von Trier. Fallecieron, en tanto, los músicos Muddy Waters y Darrell Sweet; los actores Jorge Mondragón, Carmelita González y Amparo Arozamena; la directora Beatriz Sheridan, y el director de cine Sergio Leone. En esta fecha pero hace 80 años tiene su primera aparición Bugs Bunny; nace oficialmente el grupo musical Timbiriche, en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Jazz y en México, además, se festeja el Día del Niño.

1908.- Nace la actriz estadunidense Eve Arden, cuyo nombre real es Eunice Quedens. Debuta en 1934 en el “Ziegfeld follies” y tres años después en cine, actúa en más de 100 filmes como “The Marx brothers at the circus”, “Las modelos”, “Vaselina” y su secuela. Nominada al Oscar por su trabajo en “Mildred pierce”. De 1948 a 1957 protagoniza la serie radiofónica “Our miss Brooks”, que luego lleva con éxito a la televisión. Muere el 12 de noviembre de 1990.

1909.- Nace Juliana Luisa Emma María Guillermina, princesa de Orange-Nassau y reina de Holanda. Asciende al trono el 6 de septiembre de 1948 y abdica el 30 de abril de 1980. Presencia la independencia de colonias como Indonesia y Surinam, el surgimiento de una revolución social en los años 70. Muere el 20 de marzo de 2004.

1914.- Nace el brasileño Dorival Caymmi, uno de los más influyentes cantautores de la música popular brasileña, precursor de la bossanova. Comienza su carrera en los años 30, primero en radio con temas como “¿Qué es lo que tiene la bahiana?” que luego se usa en una película. Con más de 20 discos y 100 composiciones, tiene éxitos como la “Samba da minha terra”, “Saudade da Bahía” y “Oração de Mãe Menininha”. Muere el 16 de agosto de 2008.

1923.- Nace el actor estadunidense Albert Meister, conocido como Al Lewis. Es el inmortal “abuelo” del programa “La familia Munster”. Doctorado en psicología infantil, maestro, autor de dos libros y actor de teatro, vodevil, burlesque, circo, cine y televisión. A los 75 años se presenta como candidato del Partido Verde a la gubernatura de Nueva York. Muere el 3 de febrero de 2006.

1924.- Se instituye en México el 30 de abril como fecha oficial para celebrar el Día del Niño, siendo presidente de la República Álvaro Obregón, tras firmarse la “Declaración de Ginebra”, que también establece las garantías de los infantes.

1926.- Nace la actriz estadunidense de cine y televisión Cloris Leachman. Actúa en Broadway, en programas televisivos como “The Mary Tyler Moore show”, “Phyllis” y “Malcom el de en medio”; en películas como “The last picture show”, “Música del corazón”, “Mrs. Harris”, “Spanglish” y “Scary movie 4”, así como en el concurso de televisión “Dancing with the stars”. Premiada con un Oscar, un Globo de Oro y ocho Emmy, entre otros reconocimientos.

1933.- Nace el cantautor estadunidense Willie Nelson. Precursor del movimiento “country music’s outlaw”, es reconocido por éxitos como “Crazy”, “Hello walls”, “Night life” y “Touch me”. Ha grabado más de 200 álbumes; es segundo dan en taekwondo. En 2012 publica sus memorias “Roll me up and smoke me when I die”. Aparece en filmes como “El jinete eléctrico”, “Los duques de Hazzard” y “Stagecoach” para televisión. Forma parte del colectivo “The Highwaymen”. En 2018, dos días antes de cumplir 85 años, presenta el disco “Last man standing”.

1938.- Hace su primera aparición el dibujo animado “Happy Rabbit”, prototipo del conejo más famoso de la historia: “Bugs Bunny”, creado por Frederick “Tex” Avery y auspiciado por los estudios Warner Bros, que es reconocido por su frase célebre “¿Qué hay de nuevo, viejo?”.

1939.- Se inician en Estados Unidos las emisiones televisivas con programación, en el marco de la Exposición Universal de Nueva York. Esta forma de transmisión se suspende durante la Segunda Guerra Mundial y se reanuda al finalizar el conflicto bélico. En Inglaterra las emisiones comenzaron en 1936.

1940.- Nace el actor, pintor, escritor y guionista estadunidense Burt Young, cuyo nombre real es Jerry De Louise. Participa en al menos 100 cintas, como “Pluto Nash” y “Chinatown”, destaca en la saga “Rocky” con el papel de “Paulie”, cuñado del boxeador. Escribe guiones para películas y series como “Uncle Joe Shannon”. Ha expuesto sus pinturas en varios países, además de escribir una novela histórica y dos obras de teatro.

1941.- Muere el estadunidense Edwin Stanton Porter, uno de los pioneros de cine. Trabaja en los estudios Edison como ayudante de cámara y jefe de estudio, que deja en 1909. Crea la productora Rex Pictures, que fusiona con Famous Players y la dirige. Es productor y director de documentales, informativos y cintas como “Vida de un bombero estadunidense”, “El gran robo al tren” y su largometraje “Tess of the storm country”. Pionero del montaje, consolida la técnica narrativa para cine, base para el desarrollo de esa industria. Nace el 21 de abril de 1870.

1943.- Nace el cantante estadunidense Bobby Vee, cuyo verdadero nombre era Robert Thomas Velline. Ídolo de adolescentes en los años 60, integrante del grupo The Shadows con éxitos como “Take good care of my baby” y “The night has a thousand eyes”. Está en el Salón de la Fama del Rockabilly. Muere el 24 de octubre de 2016.

1944.- Nace la actriz estadunidense Jill Clayburgh, dos veces nominada al Oscar por las cintas “Unmarried woman” y “Starting over”. Trabaja con éxito en teatro, películas y programas de televisión como “Nip/Tuck” y “Ally McBeal”. Muere de leucemia el 5 de noviembre de 2010.

1954.- Nace en Nueva Zelanda la cineasta Jane Campion, una de las directoras más conocidas en el mundo, aunque la mayor parte de su trabajo lo ha realizado fuera de su país, principalmente en Estados Unidos y Australia, donde reside. Gana un Oscar por “El piano”, es una de las cuatro mujeres directoras de cine nominadas a ese premio.

1956.- Nace el cineasta danés Lars von Trier. Escritor, guionista, productor y uno de los directores de cine más importantes de Europa. Las cintas “Rompiendo las olas “, “Bailando en la oscuridad” y “Los idiotas” forma la trilogía “Los corazones de oro”. También destacan sus obras “Ninfomanía”, “Europa” y “Melancolía”.

1956.- Nace en Portugal el barítono Jorge Chaminé. Su conocimiento de siete idiomas, la originalidad de sus programas y su amplio repertorio, que abarca desde la ópera hasta el tango o las canciones de Jobim-Moraes, lo consagran como artista excepcional. La Unesco le otorga la Medalla de los Derechos Humanos por su labor en favor de niños abandonados y “Músico para la Paz”.

1958.- Nace el torero, actor y cantante mexicano Guillermo Capetillo, hijo del también matador e histrión Manuel Capetillo. Como cantante ha grabado los dos discos: “Mujer” y “Una vez amor”. Actúa en telenovelas como “Los ricos también lloran”, “La Colorina”, “Mision S.O.S.” y “La imperdonable”, además de “The matador”, “El hijo de Pedro Navaja” y “Animales en peligro”, entre otras películas. Destaca también como torero, con faenas notables incluso en la Plaza México.

1965.- Nace el actor y director estadunidense Adrian Pasdar. Dirige el cortometraje “Beyond Belief” y la película “Clement”. Actúa en producciones cinematográficas como “Carlito’s way”, “Top Gun” con el papel de “Chipper”, además de protagonizar la serie “Héroes” y participar en “Agentes de S.H.I.E.L.D.”

1969.- Nace el músico brasileño Paulo Xisto Pinto Junior, más conocido como Paulo Jr. Bajista del grupo de thrash metal Sepultura, único miembro de la formación original de la banda. También crea la agrupación The Unabomber Files y colabora con el grupo The Stalker.

1969.- Dan forma The Beatles al tema “Let it be” en los estudios Abbey Road. George Harrison graba la guitarra solista que tiempo más tarde se convierte en el último sencillo del grupo. El último álbum que graban es “Abbey road”, aunque éste se publica antes.

1974.- Nace el modelo, conductor y actor mexicano Jan, cuyo nombre real es Gustavo Cárdenas Ávila. Debuta en 1997, actúa en las telenovelas “Soñadoras”, “DKDA”, “Mi destino eres tú”, “Niña amada mía”, “Amarte es mi pecado” y “Destilando amor”. Participa en el programa “Hoy”, encabeza “A comer con Coca Cola” y conduce galardones como “Nuestra belleza”. Graba cuatro discos como solista, en 2002 gana un Emmy por su conducción del Desfile de las Rosas.

1976.- Nace la cantante, músico y compositora estadunidense Amanda MacKinnon Palmer. Vocalista y pianista del grupo The Dresden Dolls, catalogado como “Cabaret Punk Brechtiano”. En 2008 sigue su carrera como solista, escribe sus temas y produce discos como “Goes down under”. Trabaja en el proyecto musical “Evelyn Evelyn”, así como en una versión de “Cabaret”.

1982.- Nace la actriz y modelo estadunidense Kirsten Dunst. Salta a la fama con los filmes “Entrevista con el vampiro” y “Vírgenes suicidas”, fortuna con la saga de “Spiderman” y reconocimiento con “Melancolía”; protagoniza “María Antonieta”. Dirige largometrajes como “The bell jar”.

1982.- Nace el cantante y actor puertorriqueño Lloyd Banks. Popular rapero y miembro del grupo G-Unit, luego se lanza como solista con discos como “The Hunger for More”, “Rotten apple” y “HFM 2″. Participa en filmes como “Morning glory” y “Before I self destruct”. En 2014 G-Unit vuelve a grabar un disco.

1982.- En México nace oficialmente el grupo musical Timbiriche, integrado por Benny Ibarra, Sasha Sökol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Paulina Rubio, quienes se presentan en un programa especial en el que son apadrinados por el cantante español Miguel Bosé. Más tarde se integraría Erik Rubin. Esta es una de las bandas más representativas de los años 80, al grado de ser común la referencia a “la generación Timbiriche”. En 2018 se clasifica la gira “Juntos” como la décima más lucrativa del mundo y la número uno en habla castellana.

1983.- Muere el cantante, compositor y guitarrista estadunidense Muddy Waters, quien realmente se llama McKinley Morganfield, considerado “El padre del blues de Chicago”. Fundador del primer grupo eléctrico de blues rock, con Jimmy Rogers, Litle Water y Otis Span. Hace su primera grabación en 1946, a la que siguen otras 30. Nace el 4 de abril de 1915 en Rolling Fork, Mississippi.

1984.- Nace la actriz neozelandesa Victoria Spence. Comienza su interpretación como “Salene” en la serie “Cloud 9” (“La tribu”). También ha aparecido en “Atlantis High”, “A Twist In the tail” y en la película “Jack sé listo”. Ha participado en varios anuncios y tiene experiencia como modelo. Promotora de una alimentación sana y ejercicio, es entrenadora profesional y cofundadora del grupo “Girl gains”.

1986.- Nace la actriz estadunidense Dianna Charlotte Agron. Se da a conocer por interpretar a “Lucy Quinn Fabray” en la serie de televisión “Glee”. También participa en el filme musical “Burlesque”, protagonizado por Christina Aguilera y Cher, así como en la cinta “The romantics” y el thriller “Yo soy el número 4”. Escribe, dirige y actúa el cortometraje “A fuchsia elephant”

1987.- Nace la cantante australiana Nikki Webster. Participa en musicales y lanza varios temas exitosos que le permiten intervenir en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Presenta una nueva versión del video “Stawberry kisses” cuyas ganancias serán donadas a la Fundación para Niños Starlight de su país.

1988.- Nace la actriz cubana Ana Celia de Armas. Considerada una de las mujeres más deseadas del planeta, ha protagonizado varias portadas de revistas. Participa en las cintas “Una rosa de Francia”, “Mentiras y gordas”, “Hands of stone”, “Knock, knock” y “Blade runner 2”, así como en las series de televisión “El internado” e “Hispania”.

1989.- Muere el realizador italiano Sergio Leone. . Ayudante de dirección en “El ladrón de bicicletas”, “Quo vadis” y Ben-hur”. Funda el género “spaguetti western” y es uno de los directores que más influye en la renovación del cine moderno, gracias a trabajos como “Sodoma y Gomorra”, “Por un puñado de dólares”, “El bueno, el feo y el malo” y “Hasta que llegó su hora”, además de destacar con “Érase una vez en América”. Nace el 3 de enero de 1929.

1993.- Comienzan las transmisiones de Cartoon Network Latinoamérica. Las series que ofrece son las producidas por los estudios Cartoon Network en Estados Unidos, con novedades y adaptaciones especiales para el público residente en México y el resto de América Latina.

1997.- La Casa Real española anuncia de manera oficial el compromiso de la infanta Cristina y el jugador de balonmano y waterpolo Iñaki Urdangarin, quienes se conocen en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Al casarse ambos son nombrados duques de Palma, título que se les retira tras el escándalo de corrupción conocido como “Noos” y que tiene al borde de la cárcel al exatleta, condenado a seis años y tres meses de prisión, mientras que ella es absuelta.

1997.- Muere el actor mexicano Jorge Mondragón. Trabaja en casi 200 películas y participa en radionovelas, 20 telenovelas y teleteatros. Ayuda a la fundación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y de la Casa del Actor. Reconocido con las medallas “Eduardo Arozamena” y “Jorge Negrete”; su nombre es dado a un reconocimiento por 75 años de trayectoria artística. Nace el 30 de abril de 1903.

1999.- Muere de un ataque cardiaco el músico británico Darrell Sweet, baterista de la banda de rock Nazareth, luego de un concierto en New Albany, Indiana. El grupo, formado desde por Darrel, Dan McCafferty, Manny Charlton y Pete Agnew, decide colocar una placa en el lugar del incidente en su memoria.

1999.- Visitan los miembros de la banda estadunidense Aerosmith al joven Lance Kirkim, quien es uno de los 28 heridos por el tiroteo ocurrido el 20 de abril en el High School en Littleton, Colorado, y durante el cual mueren 13 personas. El grupo dedica al estudiante el tema “Living on the edge”.

2002.- Muere Walter Yonsky, actor y cantautor argentino de tango, folklore y música infantil. Su nombre real es Isaac Wrzacki, debuta en teatro en 1959, tres años después comienza a actuar en radioteatro y en 1972 comienza su carrera como cantante de tangos. Luego se enfoca al público infantil, para el cual graba seis discos. Nace el 6 de noviembre de 1937.

2004.- Un jurado de Los Ángeles, California, multa a la cantante mexicana Paulina Rubio por 57 mil 500 dólares por daños, que deberá pagar a la empresa Pacific Communications Group, que la demanda por no cumplir con un concierto en 2003, en Los Ángeles Auto Show.

2006.- Muere la actriz y directora mexicana Beatriz Sheridan, considerada una de las pioneras de las telenovelas en América Latina. De nombre real Elizabeth Ann Sheridan Scarborough, debuta en 1958 en el drama “Senda prohibida”, actúa durante 50 años. Sheridan es directora de escena de las telenovelas “María Mercedes”, “María la del Barrio” y “Marimar”, las tres protagonizadas por Thalía, así como de “Rosa salvaje”, “Simplemente María” y “La usurpadora”, entre muchas otras. Nace en la Ciudad de México el 25 de junio de 1934.

2007.- Muere Tom Poston. Destaca en la televisión en una carrera que empieza en 1950. Jurado de concursos, presentador de programas de variedades, cómico, actor de cine, televisión y teatro en Broadway. Debuta en Broadway en 1946. Participa en cintas como “El diario de la princesa 2” y series como “Mork and Mindy”, “Commited”. Nace el 17 de octubre de 1921.

2007.- La cantante mexicana Paulina Rubio se casa con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, en X-Caret, Quintana Roo.

2008.- El cantante mexicano Alejandro Fernández, “El Potrillo”, celebra 15 años de vida artística ante más de cinco mil colombianos que asisten al concierto “Viento a favor”, a las afueras de la capital colombiana.

2009.- Muere Amparito Arozamena, actriz mexicana de teatro, cine y televisión. A los 10 años de edad obtiene su primer estelar en el teatro, en la obra “El hada de barro” y en 1929 participa en la cinta “La calle de los sueños”. Trabaja en más de 60 puestas en escena, la última de ellas “Cómo envejecer con gracia”. Nace el 24 de agosto de 1916.

2010.- Muere la actriz mexicana Carmelita González. Participa en casi un centenar de filmes de la Época de Oro del cine nacional, entre ellas “Dos tipos de cuidado”, con Pedro Infante, Jorge Negrete, y “Las locuras de Tin Tán”, así como en casi 30 telenovelas y muchas radionovelas. Nace el 11 de julio de 1928.

2012.- La coproducción mexicana “Memorias de mis putas tristes”, adaptación de la novela homónima del colombiano Gabriel García Márquez, obtiene el premio Especial del Jurado Joven, en la 15 edición del Festival de Cine de Málaga.

2013.- El actor Angus T. Jones, quien interpreta a “Jake Harper” en la serie “Two and half men”, dijo que dejará la serie, ya que tiene otros intereses.

2014.- Muere asesinado el rapero dominicano Monkey Black en una riña que se suscitó en un bar de España. Leonardo Michael Flores Ozuna, su nombre verdadero, debuta a los 10 años y en 2006 comienza su carrera profesional. Destaca en el género urbano con temas como “Capea el Douh”, “Tienen miedo” y “El sol”. Nace el 26 de julio de 1986.

2015.- Fallece Benjamin Earl Nelson, mejor conocido como Ben E. King, fue un cantante de soul y pop famoso en la década de los 60. Conocido por interpretar la versión más conocida del tema “Stand by me”. Es líder del grupo The Drifters. Nace el 28 de septiembre de 1938.

2016.- Fallece el cantante mexicano de música tropical Jesús Augusto Pinto Moreno. Destaca con el grupo Chucho Pinto y sus Kassino con temas como “Juana la cubana”, “Azúcar y sal”, “El mandarín” y “Perdóname”. Pianista y concertista, comienza a tocar en bares a los 14 años, tres años después ya tocaba con el grupo Los socios del ritmo.

2017.- Por una noche reabre la emblemática sala Cemento, que pese a cerrar sus puertas, es sede del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) con la proyección de un documental de Lisandro Carcaballo sobre este centro de entretenimiento, que sus durante 25 años es considerado vital en la escena rockera de la capital argentina.

