El ac­tor mexicano Eugenio Derbez, así como la actriz y cantante transgénero chilena Daniela Vega, fueron homenajeados la tarde de ayer por los or­ganizadores de los Premios Platino y del Hotel Xcaret Mé­xico con los Premios Xcaret, que buscan reconocer la tra­yectoria y aporte de ambas personalidades en el ámbito cinematográfico.

“Me siento muy honrado porque nunca le he robado a nadie. No, ya, de verdad me siento muy honrado por este tipo de reconocimientos por­que amo al cine y amo a mi país y justo hoy estamos com­binando las dos cosas. Gracias a los Premios Platino por po­der dar a conocer al mundo la cinematografía iberoameri­cana. Éste es el tipo de even­tos que nos hace conocernos más. Gracias a los Premios Platino porque nos están ayu­dando a que todos nos conoz­camos, a que podamos crecer. Yo siento que los latinos, los iberoamericanos, no tene­mos los presupuestos que tie­ne Hollywood, sin embargo hacemos películas maravi­llosas que suplimos a falta de presupuesto con creatividad y esa es el arma más fuerte que tenemos en Iberoaméri­ca”, expresó el actor Eugenio Derbez.

El actor, quien desde la primera edición de los Pre­mios Platino en 2014 ha sido parte activa de este even­to cinematográfico que trata de crear lazos creativos entre los 23 países que conforman Iberoamérica, compartió es­cenario con la actriz Danie­la Vega, protagonista de Una mujer fantástica, cinta chile­na que obtuvo en la pasada edición del Oscar la estatuilla a Mejor Película Extranjera. La actriz, quien se convirtió en la primera mujer transexual en subir al escenario del Tea­tro Dolby del Oscar para pre­sentar un número musical el pasado 4 de marzo, fue más allá del premio para hacer una reflexión de lo que pue­de generar el arte en los seres humanos. “El rol del arte para mí es la conexión y la conexión de seres humanos es algo impor­tante porque genera lazos que luego permiten conocimien­to. El cine, particularmente, es una forma de entender el mo­vimiento y la emoción puesta en un ojo observador, que es la cámara. Para mí el arte es conexión y la película lo úni­co que busca es hacer pregun­tas entre la gente: qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son conquistables y quiénes no. Quién dijo que había cuer­pos que no se podían habitar y amores que son inconquis­tables. Al final me doy cuenta de que podemos hacer todo, que podemos llegar a la luna, podemos curar enfermeda­des y vivir más años. Podemos amarnos más, querernos más y mirarnos a los ojos. Eso para mí es el arte”, comentó Danie­la Vega.

Acompañados por gente de los Premios Platino, como Enrique Cerezo, presidente de los mismos, Eugenio Der­bez y Daniela Vega recibieron un árbol de la vida artesanal de colores que lucieron frente a las cámaras de los distintos medios de comunicación que se dieron cita en uno de los mejores complejos hoteleros de la región.

Derbez, quien llegó cerca de las 16 horas al lugar vis­tiendo un pantalón grisáceo y una playera azul, de igual forma comentó durante la en­trega del reconocimiento que hoy más que nunca los latinos deben de trabajar juntos para eliminar cualquier diferencia.

“En este tiempo en donde hay tanta división, en donde hay tanto odio en el mundo, en donde en vez de unirnos están levantando muros, creo que es importante tirarlos y tirarlos con amor, con arte y con ingenio. Es por eso que he tratado de hacer mis propias películas en Estados Unidos. No es que me encante produ­cir, honestamente, pues me gusta más la parte creativa, pero al producir tengo poder. Por ejemplo, en la película Hombre al agua cambiamos el género del personaje por­que estoy un poco cansado de ver cómo ponen al latino en Hollywood como los crimina­les, los narcotraficantes o los pandilleros y en el mejor de los casos como jardineros. Es por eso que ahora estoy tra­tando de cambiar eso en Ho­llywood desde mi trinchera”, detalló Derbez.

Tras una breve ceremonia los galardonados abandona­ron el recinto. Ambos estarán presentes mañana en la ce­remonia de premiación de la quinta edición de los Premios Platino, donde la cinta chile­na Una mujer fantástica tiene nueve nominaciones, entre ellas Mejor Película e Inter­pretación Femenina, para Da­niela Vega.

