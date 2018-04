Miguel Herrera se vio involucrado en un accidente vial en el que un motociclista resultó lesionado tras tener un contacto con la camioneta del técnico del América.

El joven conductor, cuyo nombre no se dio a conocer, perdió el control de la moto después de rozar con el espejo retrovisor del lado derecho del auto.

“Siento que se golpea en mi espejo, veo que se cae y obviamente me tengo que parar. Afortunadamente son puros raspones los que tiene el muchacho. Me quedé para ver lo que pasó. El seguro se hará cargo de todo, ya que él no tiene”, explicó el estratega de las Águilas, quien nunca dejó solo al motociclista.