Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que las encuestas le favorecen con 50% de intención del voto, por lo que dice que “este arroz ya se coció”, en estas elecciones.

Al participar ayer en la plenaria del Consejo de Citibanamex, AMLO les ofreció a los banqueros aplicar el Estado de derecho en las inversiones.

Va a haber Estado de derecho, que no ha habido. Les dije que en México no hay Estado de derecho, sino de chueco. No hablamos de los sobornos, de moches, pero sí de casos, como Odebrecht, que no se deben repetir; por eso tenemos que revisar los contratos, como el del aeropuerto y los del petróleo”, dijo López Obrador a su salida.

El aspirante presidencial comentó que el encuentro, realizado a puerta cerrada, se realizó de manera cordial y en el cual presentó parte de su proyecto económico.

Insistió en que la construcción del nuevo aeropuerto debe ser sometida a una revisión, para destinar los recursos a otros proyectos más urgentes para el país.

“Hablamos de analizar la viabilidad del proyecto, porque se han comprometido 80 mil millones de pesos del presupuesto y ni siquiera han rellenado el terreno; se está convirtiendo en un barril sin fondo, y es dinero que puede ser utilizado para otras necesidades: educación, salud”.

López Obrador exigió investigar la partida de 30 mil mdp destinada para moches, que son pagos ilegales a legisladores, funcionarios y contratistas a cambio de obras públicas.

Con información de: Excélsior