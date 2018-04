Las bandas internacionales Scorpions y Megadeth se presentarán en Tijuana en el Fronterizo Fest, los días 27, 28 y 29 de abril en el Estadio Caliente.

Miles de asistentes en Tijuana podrán ver a sus bandas preferidas con las que bailarán y cantarán con la música de rock y heavy metal en un ambiente totalmente familiar, donde también disfrutarán de Agora, Deadly Apples, Nukem y Never Again.

Otras de las bandas que participarán en el Fronterizo Fest son Versus Me, Palaco Blues, Armagedon, Astronaves, Feed the Vulture, Mastodon, Gojira, Suicidal Tendencies, Three y Alchemy, entre otras.

La banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, que por más de medio siglo ha cautivado al público de diversos países merecedores de varios premios y condecoraciones, harán que el Estadio Caliente vibre con el intenso sonido de sus instrumentos.

Todos sus éxitos serán escuchados en esta ciudad fronteriza que desde hace varios meses se está preparando para este esperado y anhelado concierto.

La banda estadunidense Megadeth, formada en Los Ángeles, California, fundada hace más de treinta años, mostrará en esta ciudad fronteriza su distintivo estilo en las guitarras y la forma peculiar de cantar de su cantante.

Los temas más esperados de Megadeth serán cantados por miles de asistentes mexicanos y estadunidenses, quienes se reunirán en Tijuana para ver y escuchar a sus bandas preferidas, las cuales pocas veces tienen la oportunidad de apreciar juntas.

El fin de semana también se presentará la obra de teatro “El briago de Ozzz, donde participarán la actriz Violeta Isfel, Óscar Burgos “El perro Guarumo” y Mario Cuevas “La Garra” en la comedia que promete hace reír a todos los asistentes, en El Foro, el sábado 28 de abril.

