El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto, está indignado por el asesinato de tres jóvenes universitarios.

El presidente Enrique Peña Nieto, al igual que todos los mexicanos, se encuentra consternado, en duelo y con un enorme sentimiento de tristeza. Es increíble como una persona puede hacer, yo me pregunto que les pasará por el alma para hacer algo así”

Existe consternación, duelo y tristeza por sus familias y por los jóvenes que les fueron truncadas sus vidas y desde luego hay una respuesta Institucional enérgica, en brindar todo lo que esté en nuestro alcance y las capacidades técnicas para la detención de quienes hicieron este espantoso crimen. Puntualizó.

Los siguientes videos son parte de los trabajos escolares que realizaban Javier Salomón, Marco Ávalos y Daniel Díaz, para la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV. La mayoría de sus videos tendían al misterio y al terror, justo el tema del cortometraje que estaban realizando en Tonalá, el día que un grupo criminal se los llevó.

Tan sólo dos días antes del 19 de marzo, Javier Salomón subió un video titulado “Tak”, un video de terror.

Pero también había humor, para estos videos, Javier Salomón creó un súper héroe, un personaje llamado “El Mítico”.

Para Michel, la hermana de Javier Salomón, su hermano era un héroe de carne y hueso. Así lo dejó plasmado en una carta que subió a sus redes sociales después de confirmarse su muerte.

Salito, hermanito, mi héroe, mi persona favorita, quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, por ser un muy buen hijo, hermano, nieto, un estudiante apasionado, me pone triste que hayan apagado tus sueños así nomás. El mes que estuve contigo en Guadalajara, fueron los mejores días, me hiciste tan feliz, me apoyaste y sobre todo me enorgulleciste. En fin, quiero decirte que en donde quiera que estés, espero que estés bien, en paz”.

Con información de: Excélsior