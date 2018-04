Sentimientos encontrados: angustia, tristeza, preocupación, indignación, rabia y esperanza. Todos se mezclaron en la marcha estudiantil en Guadalajara. Por un lado, está el dolor de la trágica historia protagonizada por tres jóvenes estudiantes de cine que según la versión oficial fueron disueltos en ácido al quedar “por error” en medio de una pugna entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel Nueva Plaza. Y por otro, el aferrarse a una esperanza de encontrar a más estudiantes desaparecidos. En el ITESO este último mes ya contabilizan cuatro casos.

¿Cuántos se han acercado a ti para solicitar ayuda? A lo largo de este semestre van, más bien a lo largo de estos días, que corrió lo de los compañeros, aproximadamente unas 4 personas”, comentó Óscar Juárez, presidente de la sociedad de alumnos del ITESO.

Entre ellos está Joaquín. Desde hace dos años se lo tragó la tierra.

Mira Joaquín desapareció el mayo de 2016, iba a la ciudad de Colima, pero ya no regresó. Ya casi dos años estamos en su búsqueda. Cómo dicen las hermanas es de sentir. O sea de tristeza, con muchas emociones encontradas. Viniendo a esta marcha, teniendo esperanza teniendo fe, pero diciendo, hasta cuando. No queremos ni uno más. Realmente queremos paz, queremos encontrarlos a ellos…(LIGAR)… Y también estamos aquí por nosotros realmente no tenemos seguridad no sabemos a dónde va parar todo esto…(LIGAR)… Estudiaba diseño. Ya había salido del ITESO”, compartió Eugenia, familiar de un desaparecido.

En la movilización se congregaron unas 8 mil personas.

Porque nos duelen los desaparecidos. Porque nos duelen los jóvenes que terminan sus sueños en nada, porque no hay seguridad”, resaltó una de los presentes en la marcha.

No podemos permitir estas cosas. No podemos dejar que esto siga pasando y nos puede pasar a todos, parece muy lejamos, pero nos puede pasar a todos. A todos los que estamos aquí y a todos los que no vinieron. Estoy triste, porque no quiero que me pase a mí y ni a mis amigos y conocidos”, comentó Renata, una joven estudiante.

Ante la percepción de indefensión comienza la autoprotección.

Hay veces que vengo aquí al centro porque nos dejan tarea ir a museos y a veces vengo con miedo a aquí al centro de Guadalajara”, agregó otro alumno.

Y se reavivan protocolos en las escuelas.

Lo que nosotros les pedimos a los chavos es que denuncien, hay protocolos de denuncias ya en las prepas. Hay formatos de denuncia. Y la verdad no podemos dejar que eso suceda. Debemos comenzar desde casa. Tenemos unos protocolos de prevención. Llevamos a las escuelas preparatorias y Centros Universitarios algunas campañas donde les explicamos cuáles son las causas de tener una adicción y también les explicamos como pueden protegerse más del tema de los asaltos, del tema de las violaciones”, resaltó Víctor Miramontes, estudiante de Derecho.

Con información de: Excélsior