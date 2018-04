La noche del miércoles, en la colonia el Quemado, fue encontrado el cuerpo de una mujer que fue sacada por la fuerza de una primaria la mañana de ese mismo día.

El reporte policiaco señala que a las 22:15 hrs del miércoles una llamada al servicio de emergencia 911 alertó de un cuerpo tirado en la calle René Juárez Cisneros de la colonia el Quemado, ubicada en la entrada de Acapulco.

Al llegar al lugar, la policía estatal encontró el cadáver de la mujer con golpes y huellas de ahorcamiento con cinta.

Horas más tarde, la mujer fue identificada con el nombre de Yaqui Lauri “N” de 25 años de edad alías La Cuca, quien recientemente estuvo recluida en el CERESO de Acapulco, al ser detenida con un grupo criminal que operaba para el grupo delictivo La Barredora.

De acuerdo con información de la Fiscalía, cuatro de sus hermanos (El Chon, El Yossi, El Jairo y El Monchi) fueron privados de la vida en diferentes fechas y lugares de Acapulco por estar presuntamente involucrados con el crimen organizado.

Ayer, Excélsior publicó que la mañana del miércoles dos hombres entraron a la escuela primaria Francisco Sarabia, en la colonia Ciudad Renacimiento y sacaron por la fuerza a una mujer.

Ante estos hechos, padres de familia y maestros de la primaria Francisco Sarabia suspendieron clases hasta nuevo aviso.

En un recorrido realizado por Grupo Imagen se pudo constatar que las puertas de la escuela están cerradas y no hubo actividad escolar. Los padres de familia tienen temor de que sus hijos acudan a la escuela. “Dijeron que no iba a haber clases. Estoy preocupada, yo no puedo salir. Lo que estoy pensando es cómo van a estudiar los hijos, y que no hay vigilante. Además, cómo los vamos a mandar a la escuela, se asustaron los niños; muchos lloraron”, contó un padre de familia de la Francisco Sarabia.

Ante estos hechos de violencia, la ciudadanía pide fortalecer la seguridad en los planteles escolares, y hasta el momento, no hay fecha de regreso a clases en la primaria Francisco Sarabia.

ENFRENTAMIENTO

Un enfrentamiento y una persecución en plena costera Miguel Alemán de Acapulco, causó pánico entre las personas que estaban en el lugar; la gresca dejó una persona herida, misma que robó un taxi para huir y fue detenida por portar un arma.

De acuerdo con testigos, un hombre se enfrentó a unos escoltas que se encontraban en las afueras del Centro Comercial La Gran Plaza, de ahí robó un taxi azul con blanco para huir del lugar, saliendo de la Costera Miguel Alemán para llegar a la avenida Cuauhtémoc, estacionar el taxi a unas seis cuadras del lugar e iniciar con la persecución.

Se estaciono frente a la farmacia Guadalajara y de acuerdo con la versión de la gente, hasta ahí llegó un auto Mazda, desde donde le comenzaron a disparar a la persona que había robado el taxi. Al lugar llegaron policías de la Gendarmeria y se llevaron al herido y detenido a un hospital para recibir atención médica.

Con información de: Excélsior